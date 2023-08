Katere utopične ideje lahko postanejo realnost?

V nadaljevanju preberite:

Slovenka kinoteka se kot vsako poletje tudi tokrat seli na zelenico letnega kina na Muzejski ploščadi Metelkova, kjer se bodo od danes pa do 19. avgusta (brezplačno) zvrstili Poletna Animateka, projekcije zmagovalnih glasbenih videospotov Festivala Tresk, 9. FeKK ter festival Poletje na platnu in med platnicami, ki v sodelovanju s pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature pod naslovom Utopije prihodnosti letos prinaša filme, knjige, pogovore in premisleke o stanju današnjega in jutrišnjega sveta.