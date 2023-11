Spektakel Napoleon sprožil polemike o interpretaciji zgodovinskih dogodkov

V nadaljevanju preberite:

Kljub navidezni prevladi spleta­ in družbenih omrežij ima popularna kultura nedvomno velik vpliv na percepcijo preteklih dogodkov. Verodostojnost podajanja zgodovinskih dejstev je zato zelo pomembna, tako imenovana licentia poetica­ pa ne more biti univerzalen alibi­ za samovoljno prirejanje dogodkov. Spektakel Napoleon v režiji filmskega veterana Ridleyja Scotta, ki je očitno tudi pri 85 letih v solidni formi, je ponovno povzročil polemike o interpretaciji zgodovinskih dogodkov. V tokratni epopeji ne manjka vložkov, ki so ponavadi formalno označeni za fikcijske prizore zaradi stopnjevanja dramatičnosti in sugestivnosti, vendar je med njimi kar nekaj tako zavajajočih, da so vzbudili pozornost ne samo zgodovinarjev, temveč tudi filmskih kritikov in ne nazadnje občinstva.