Medvedi se prebujajo iz zimskega spanja

Da tokrat Berlinale ne bo potekal v tradicionalnem februarskem terminu, je bilo jasno pred novim letom, ki je vendarle prineslo upanje, da bi festival lahko izpeljali pred občinstvom. To naj bi se zgodilo junija. Žiriji in neučakanim predstavnikom industrije bodo na virtualni tržnici filmi na voljo že v teh dneh.



Berlinale je lani za las ušel razmahu pandemije in bil med redkimi festivali A-kategorije, ki jih niso odpovedali, prestavili ali zasilno organizirali z omejenim programom. Letošnja 71. edicija ni imela sreče. Z zamudo, pa vendarle, bo prvi del festivala potekal v teh dneh, ko si bo tekmovalni program ogledala tudi šestčlanska žirija. Tokrat je prav posebna, saj jo sestavljajo sami dobitniki zlatih medvedov.



To so režiserji Mohamed Rasulof, lanski dobitnik nagrade za film Zla ni iz Irana, Nadav Lapid iz Izraela, ki je zmagal leta 2019 z dramo Sinonimi, italijanski dokumentarist Gianfranco Rosi, ki slovi po tem, da je edini dokumentarist, ki je zmagal na velikih treh (v Benetkah, Cannesu in Berlinu – tu s filmom Odprto morje leta 2016), in režiserke Adina Pintilie iz Romunije, dobitnica zlatega medveda leta 2018 za film Ne dotikaj se me, Madžarka Ildikó Enyedii (O telesu in duši, 2017) in Jasmila Žbanić iz Bosne in Hercegovine, ki je s povojno dramo Grbavica prepričala Berlin leta 2006. Žirija, ki letos nima predsednika, si bo ogledala 15 tekmovalnih filmov in razglasila zmagovalca 5. marca.

Evropocentrični tekmovalni program

Med petnajstimi tekmovalnimi filmi je kar nekaj zvezdniških imen avtorskega filma. To so ljubljenka festivalskega občinstva Céline Sciamma (Pobalinka, Banda punc, Portret mladenke v ognju) z novim filmom Petite Maman, Maria Schrader, ki je za Netflixovo miniserijo Unorthodox prejela emmyja, zdaj pa je posnela znanstvenofantastično romantično komedijo I'm Your Man, francoski režiser Xavier Beauvois (Of Gods and Men), ki tokrat tekmuje z Albatrossom, in priznani južnokorejski režiser Hong Sang Su (The Woman Who Ran) s filmom Introduction. Med bolj pričakovanimi filmi sta tudi Bad Luck Banging or Loony Porn romunskega režiserja Raduja Judeja, ki je leta 2015 prejel srebrnega medveda za zgodovinsko dramo Aferim!, in režijski prvenec nemškega igralca Daniela Brühla (Captain America: Civil War) z naslovom Next Door.



Kot je v navadi, v tekmovalnem programu prevladujejo nemški filmi. Poleg Marie Schrader in Daniela Brühla se za medveda potegujeta še Dominik Graf, ki je film Fabian​ – Going to the Dogs posnel po romanu Ericha Kästnerja iz leta 1931, in Maria Speth s filmom Mr Bachmann and His Class. Poleg Francije je z dvema filmoma na festivalu zastopana tudi Madžarska, in sicer s filmom Forest – I See You Everywhere v režiji Benedka Fliegaufa in Natural Light režiserja Dénesa Nagya.



V tekmi za zlatega medveda tokrat ni Američanov, temveč so še Mehičan Alonso Ruizpalacios s filmom A Cop Movie, Gruzijec Aleksandre Koberidze s filmom We See When We Look at the Sky?, Japonec Hamaguči Rjusuke s filmom Wheel of Fortune and Fantasy, iranski režiserski tandem Behtaš Sanaiha in Marjam Mogadam s filmom Ballad of a White Cow ter libanonska drama Memory Box Joane Hadjithomas in Khalila Joreigeja, ki sta pred trinajstimi leti v Cannesu zmagala v sekciji Poseben pogled s filmom I Want to See.



Izbrane filme bodo junija predvidoma pred občinstvom in avtorji vrteli v kinih na prostem.

Na tržnici tudi 12 naših filmov

Na virtualni filmski tržnici, ki bo potekala v teh dneh, bo prisoten tudi Slovenski filmski center (SFC), ki na evropski filmski tržnici (EFM) sodeluje že šestnajsto leto. Nove filme bodo filmskim strokovnjakom predstavljali pod skupno znamko CEC – Central European Cinema, skupaj s Čehi in Slovaki.



Tuji prodajni agenti, distributerji in producenti si bodo letos lahko ogledali 12 slovenski filmov, ki so še v postprodukciji, vendar bodo končani v bližnji prihodnosti, so dodali na SFC. Med njimi so štirje celovečerni igrani prvenci, Jezdeca režiserja Dominika Menceja, Ptičar režiserja Roberta Černelča, Inventura v režiji Darka Sinka in Eva režiserke Tijane Zinajić. Na ogled bodo še trije celovečerci, ki jih težko čaka tudi domače občinstvo, Orkester Matevža Luzarja, Zastoj Vinka Möderndorferja in Nekoč so bili ljudje Gorana Vojnovića. Prav tako bodo na virtualni tržnici ponudili pet celovečernih dokumentarcev, med njimi dva prvenca: Cent'anni režiserke Maje Prelog in Odpuščanje režiserke Marije Zidar, nato pa še Afganistanke na smučeh Haidy Kancler, Konoplja osvobaja režiserja Miha Čelarja in Telo režiserke Petre Seliškar.

Novi upi si upajo sanjati

Devetnajstič bodo v okviru programa Berlinale Talents zbrali najobetavnejše filmske avtorje z vsega sveta. Slogan letošnje edicije je Sanje. Med 3000 prijavljenimi kandidati iz 65 držav so se uvrstili v program tudi trije Slovenci. Producentka Nina Robnik, ki ima za seboj okoli 50 kratkih filmov in je kot izvršna producentka oziroma producentka sodelovala pri filmih Miroslava Mandića Igram, sem in Sanremo, trenutno pa razvija celovečerni igrani film Darka Štanteta Izgubljeni sin. Tako bo tam tudi Štante, režiser, predhodno pa diplomirani socialni delavec, ki se je leta 2018 proslavil s prvencem Posledice, za katerega je prejel veliko nagrad, dosegel distribucijo v francoskih kinematografih, odkupil ga je tudi spletni pretočni kanal HBO Europe. Tretji Slovenski udeleženec je Urban Zorko, med drugim avtor dokumentarcev Zelena utopija (2014), Paragraf številka 1 (2018) in Betonske sanje (2020), ki trenutno v sodelovanju s produkcijsko hišo Vertigo razvija nov dokumentarni celovečerec, na Scenarnici 2020 je zasnoval tudi scenarij za igrani celovečerni film Zadnji roast.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: