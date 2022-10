Možgani razpadejo prej kot srce

V nadaljevanju preberite:

Vorteks se razpira nežno, tiho in (namenoma) počasi, a na svoji poti trga in ruši, ob tem pa ne ponuja niti kančka odrešitve. Uvodni posnetek mlade Françoise Hardy, ki v Mon amie la rose prepeva o minljivosti lepote in mladosti, nas že v samem začetku napelje na misel, da zgodba para ne more voditi drugam kakor v iztek, ki ga onkraj žalosti pričakujemo sočasno s strahom in olajšanjem, kajti pomenil bo trpljenje (predvsem njunega sina Stéphana, ki ga igra Alex Lutz), a hkrati tudi njegov konec. Kajti film demence – pozabe, praznine – ne obravnava klinično, temveč skozi občutenja in čustva naslovnih junakov (s tem pa tudi gledalcev), ki ju oddaljuje več, kot ju veže.