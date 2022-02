Nagrada rusko-slovensko-turški koprodukciji

Celovečerec Minimarket 24/7, prvenec ruskega scenarista in režiserja Michaela Borodina, je na 72. filmskem festivalu v Berlinu prejel nagrado mednarodne konfederacije art kinematografov, je sporočil Slovenki filmski center. Film, ki je rusko-slovensko-turška koprodukcija, se je uvrstil v tekmovalni program Panorama in imel na festivalu svetovno premiero.

Mednarodna konfederacija art kinematografov (Confederation Internationale des Cinemas d'Art et d'Essai) je zadolžena za sestavo žirij za tekmovalni program Panorama ter za Forum, ki podeljujeta tudi nagrade, so pojasnili na Slovenskem filmskem centru. Programski sklop Panorama predstavlja filme, ki so drzni in veljajo za favorite občinstva.

Filmska ekipa ob prejetju nagrade, režiser Michael Borodin je drugi z leve. FOTO: Osebni Arhiv Filmske Ekipe

Režiser je ob prejetju nagrade povedal, da so z ekipo počaščeni. »Zelo smo počaščeni, da smo prejeli tako čudovito nagrado! Upamo, da bo nagrada Mednarodne konfederacije art kinematografov prispevala k temu, da si bo film, ki ga je mednarodno podprla tudi Slovenija, ogledalo čim več ljudi. To je prava pomoč filmu, ki jo zelo cenimo,« so njegove besede povzeli pri SFC.

Minimarket 24/7 ponuja zgodbo o sodobnem suženjstvu, ki mu je vsak dan priča tisoče brezbrižnih ljudi. Glavna junakinja filma Muhabat živi in dela v značilni samopostrežni prodajalni na obrobju Moskve. Tako kot drugi nezakoniti migranti v trgovini tudi ona za svoje delo ne dobi niti rublja in ni upravičena niti do kratkega predaha.

Ko lastnik trgovine ugrabi njenega novorojenega sina, premaga obup in strah in si pribori svobodo. Zato mora zapustiti Rusijo. Doma, v Uzbekistanu, se začne boriti, da bi dobila nazaj svojega otroka. Ob tem se mora soočiti s številnimi izzivi, bolečino, izgubo in kompromisi, so vsebino filma povzeli pri Slovenskem filmskem centru.

Prvenec ruskega scenarista in reziserja Michaela Borodina je rusko-slovensko-turska koprodukcija. FOTO: Metra Films

Film je rusko-slovensko-turško koprodukcija, slovenska koproducenta sta Aleš Pavlin in Andrej Štritof iz produkcijske hiše Perfo. Ekipo filma sestavljajo še direktorica fotografije Ekaterina Smolina, glavni producent Artem Vasiljev iz moskovske produkcijske hiše Metrafilms, poleg slovenskih koproducentov je koproducentka še Diloy Gulun iz turške produkcijske hiše Karma Films. V filmu igrajo Zukara Sansizbaj, Ljudmila Vasiljeva, Tolibzon Sulejmanov, Asel Tjutiubajeva, Kamilla Muklisova in Nargiz Abdulajeva.

V tekmovalni sekciji Generation Kplus se je s celovečernim prvencem Moja Vesna predstavila režiserka Sara Kern, so še spomnili pri SFC. Berlinale, ki se je začel 10. februarja, se bo sklenil v nedeljo.