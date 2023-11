Nastaja dokumentarna TV-serija o umoru Johna Lennona

Pod okriljem Apple TV+ nastaja tridelna dokumentarna serija, ki bo ponudila doslej najbolj poglobljeno raziskavo umora slovitega glasbenika, člana Beatlov Johna Lennona. V oddaji, ki jo bo vodil Kiefer Sutherland, se bodo posvetili preiskavi umora leta 1980 in Lennonovega morilca Marka Davida Chapmana, piše britanski časnik Guardian.

Lennon je bil umorjen decembra 1980 pred stanovanjskim blokom na aveniji Central Park West v New Yorku. Chapman je iz pištole izstrelil pet nabojev v Lennonov hrbet in pozneje priznal, da je glasbenika ubil ter da je umor načrtoval. Obsojen je bil na dosmrtno zaporno kazen brez možnosti pogojnega izpusta za obdobje 20 let.

Televizijska serija bo vključevala doslej še neobjavljene posnetke, med njimi pričevanja očividcev in fotografije s kraja zločina, ter intervjuje s Chapmanovimi psihiatri, odvetniki, detektivi in tožilci, skupaj s pričevanji nekaterih Lennonovih bližnjih.

Po navedbah Apple TV+ je ekipa, ki pripravlja dokumentarno serijo, med snemanjem prejela razširjeno odobritev za razkritje informacij, med drugim od newyorške policije in okrožnega tožilstva.

Lennonova vdova Yoko Ono po pisanju Guardiana, ki je stopil v stik z njenimi predstavniki, dokumentarca ni komentirala. Ni jasno niti, ali je sploh sodelovala pri njegovem nastajanju.

Chapman je svoji ženi pred umorom Lennona leta 1980 razkril svoje zlovešče načrte, nato pa je 8. decembra odpotoval s Havajev v New York, da bi zvezdnika ubil. Istega dne ga je videl in ga prosil, naj mu podpiše izvod novega albuma Double Fantasy, ki sta ga posnela z Yoko Ono.

Glasbenikov morilec je med zaslišanjem za pogojni izpust priznal, da je okleval pri uboju. »Nisem bil povsem hladnokrven. Skušal sem si dopovedati, naj odidem. Imam album, ki ga bom pokazal ženi, in vse bo v redu,« je Chapman dejal leta 2012. »Toda prisilne misli, ki so me vodile k umoru, so bile tako močne, da me niso pustile stran od stavbe.«

Lani so Chapmanu že dvanajstič zavrnili prošnjo za pogojno izpustitev. Za zavrnitvami naj bi stala Yoko Ono, ki je bila z Lennonom na dan njegove smrti na fotografiranju za revijo Rolling Stone. Chapman ima pravico do ponovnega pregleda za pogojni izpust prihodnje leto.

Za zdaj ni znano, kdaj bo dokumentarna serija ugledala luč sveta, še piše Guardian.