Nostradamus napoveduje revolucijo

Pandemija je najprej ogrozila ­obstoj kinematografov nasploh, omejila dostop do kakovostnih vsebin in zaradi varnostnih ukrepov otežila ter podražila njihovo delovanje. Vprašanje, ki zadnje mesece bega prikazovalce, je, kaj bo po ukrepih gledalce pripeljalo nazaj v kinodvorane. Toda poznavalci so optimistični. Medtem ko po svetu multipleksi za vselej zapirajo vrata, malim kinodvoranam napovedujejo preporod.



Svetlo prihodnost mestnim umetniškim kinematografom napoveduje Nostradamus. Seveda ne srednjeveški jasnovidec, temveč švedska iniciativa, ki pod tem imenom deluje v okviru göteborškega filmskega festivala. Z akterji iz Art kino mreže Slovenije smo se pogovarjali o stanju naših umetniških dvoran in obetih za čas, ko bodo projektorji spet zabrneli.