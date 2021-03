Nove priložnosti za reflektiranje sveta

V nadaljevanju preberite:



Prvi filmski dogodek, ki ga je pri nas lani ustavila epidemija, je bil prav Festival dokumentarnega filma ( FDF ), ki v Cankarjevem domu poteka v marcu. Med filmi se za glavno nagrado Amnesty International Slovenija ( AIS ) za najboljši film na temo človekovih pravic potegujejo Primer spolne zlorabe režiserke Alison Kuhn , ki obravnava vprašanje spolnega nadlegovanja in zlorab v imenu umetnosti; urbanistična opereta Nemesis režiserja Thomasa Imbacha , ki je Natašo Posel, direktorico AIS spomnila na dogajanje okoli ljubljanskega Roga; romunski film režiserja Raduja Ciorniciuca Acasa , moj dom, ki s posegom oblasti v življenje romske družine prikaže, kako »večinska« skupnost velikokrat diktira življenje manjšini; film Punčka, v katerem režiser Sébastien Lifshitz osvetli zgodbo transspolne Sashe , ki ji je bil ob rojstvu pripisan moški spol, a se sama opredeljuje za dekle; in film Nasmeh Helen Keller režiserja Johna Gianvita ki predstavi zgodbo aktivistke, ki se je za človekove pravice borila, kljub svoji hendikepiranosti , saj je v otroštvu oslepela in oglušela.