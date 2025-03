Napaka kot povod za nadaljnje raziskovanje

V nadaljevanju preberite:

Zora Stančič (1956, BiH), ki je leta 1984 diplomirala na Akademiji­ za likovno umetnost v Sarajevu in leta 1990 magistrirala iz grafike na Akademiji za likovno umet­nost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je danes zaposlena kot izredna profesorica za področje umetniške grafike, velja za eno od najprodornejših sodobnih slovenskih likovnih ustvarjalk. Z obsežnim in raznolikim opusom se do 18. maja predstavlja na razstavi Dobro, da pogledi ne ­puščajo odtisov.