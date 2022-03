Pretresanje postaranega novega zakona

V nadaljevanju preberite:

Filmsko področje je ena od najhitreje rastočih in razvijajočih se industrij. Pri nas ga še vedno uravnava zakon o Slovenskem filmskem centru iz leta 2010. Da je področje treba temeljito prenoviti, je splošno sprejeto dejstvo. Ministrstvo za kulturo se je lotilo izziva ter v predvolilnem času ponudilo strokovni javnosti v razpravo predloge novega zakona.

O tem, da je minister konec leta 2020 sklical posebno komisijo, v katero je odbral ožji krog svetovalcev, smo že poročali. Z njihovo pomočjo je nastal nov predlog zakona, ki sloni na predlogu iz leta 2013, ljubkovalno poimenovanem Slavc (ki ni dočakal parlamentarne potrditve), zato večina sprememb za seznanjeno javnost ni novost. Pa vendar novi predlog zakona vnaša nekaj specifik, ki jih zdaj pretresa strokovna javnost – ta je bila na prvi posvet povabljena 4. marca, manj kot 24 ur po objavi predloga na vladni spletni strani.

Glavne težave, ki so jih na filmskem področju prepoznali na ministrstvu za kulturo, so »podfinanciranost, slaba organiziranost in koordinacija ter težave z dostopnostjo vsebin, glede na majhen trg,« je za Delo povzela Uršula Menih Dokl, generalna direktorica direktorata za medije.

Zainteresirana javnost zato v tem času pretresa več tematik.