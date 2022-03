Preveč in premalo empatije

V nadaljevanju preberite:

Ključno je preusmeriti pozornost, pravi stari trik iluzionistov in prevarantov. Če ljudem pred nosom mahaš z bleščečimi predmeti in bankovci ali pa leporečiš, hitro verjamejo, kar pač hočejo verjeti. Filme, dokumentarce in televizijske serije od nekdaj navdihujejo prevaranti, nedavne potegavščine Anne Delvey, Simona Levieva in Elizabeth Holmes pa so navdihnile nov val biografskih ekranizacij.

Da Yankees zmagujejo zato, ker nasprotno moštvo ne neha buljiti v njihove črtaste drese, je sinu razodel že stari Frank Abagnale in zanetil prevarantsko iskro v juniorju, ki se je še nepolnoleten pretvarjal, da je pilot, odvetnik in zdravnik, in si s ponarejenimi čeki nabral pravo bogastvo. Kako mu je to uspevalo, smo gledali v filmu Ujemi me, če me moreš.

Lažje je razumeti, kako je to uspevalo Franku v starodavnih sedemdesetih letih, težje, kako to uspeva komu v internetni dobi nadzora, informacijske revolucije, velike izsledljivosti, ko smo vsi kot odprta knjiga (obrazov) in nam usodo kroji drsanje desno ali levo … ob dejstvu, da nam navadnim smrtnikom zaradi zamujenega plačila položnice že naslednji mesec zagrozijo z rubežem stanovanja in tožbo.

Tudi 14-letni Anni Sorokin je oče položil na srce modrost, naj nikomur ne pusti, da bi jo sodil glede na njeno preteklost, ampak naj ljudem kaže svetlo prihodnost, ki jo gradi. Atove besede je Anna vzela smrtno resno in se po formuli bodi že danes to, kar hočeš postati jutri, na novo izumila. Hotela je biti Anna Delvey, bogata nemška dedinja, in v očeh drugih je to tudi postala. Njena vizija prihodnosti (ustanoviti in voditi prestižni klub a la Soho House v New Yorku) ne bi uspela, če, paradoksalno, ne bi globoko posegla v svojo preteklost in je prikrojila. To je bila njena izvirna laž, ki se je vsem, ki so bili deležni njene »radodarnosti«, zdela verjetna. Anna Sorokin je svoje vplivne prijatelje, newyorške hotele in restavracije opeharila za skupno 275.000 dolarjev. Ustavili so jo, tik preden bi ji banke odobrile posojilo v višini 40 milijonov evrov.

Njeno medijsko odmevno zgodbo v devetih delih povzema Netflixova igrana mini serija Inventing Anna (Izmisliti (si) Anno oziroma Izumiti Anno), ki se naslanja na članek Jessice Pressler, objavljen leta 2018 v reviji New York Magazine.

V dokumentarnem filmu Tinder Swindler na Netflixu spremljamo sleparije Izraelca Simona Levieva alias goljufa s tinderja, ki je prek aplikacije za zmenke očaral dekleta, nato pa jih okradel za skupno več milijonov dolarjev.

Da bo mera zvrhana, je ta teden v digitalno stratosfero platforma Hulu za protiutež Netflixu lansirala še igrano serijo The Dropout (Falirana študentka), o prevarantki Elizabeth Holmes, najmlajši samorastniški milijarderki iz Silicijeve doline, ki je ustanovila biotehnološki startup Theranos in z lažmi prepričala investitorje, da so vanj vložili 900 milijonov dolarjev.