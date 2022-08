Sindikalna zmaga proti Netflixu

Sindikat, ki zastopa pravice filmskih, televizijskih, radijskih ustvarjalcev in ustvarjalcev v novih medijih, The Writers Guild of America West (WGAW), je prejšnji teden dosegel pomembno zmago: arbitražna odločitev, ki jo je povzročila znanstvenofantastična distopija Ptičja kletka (Bird Box), je scenaristu Ericu Heissererju prinesla poplačilo, skupaj z obrestmi skoraj 1,2 milijona­ evrov.

Scenarist in avtor stripov Eric Heisserer je bil za scenaristično adaptacijo filma Prihod leta 2016 nominiran za oskarja. FOTO: Wikipedia

Heisserer je bil avtor scenarija po istoimenskem romanuiz leta 2014, film Ptičja kletka v režiji danske oskarjevke, v katerem igrata hollywoodska zvezdnikain, si je v sedmih dneh decembra 2018 ogledalo več kot 45 milijonov uporabnikov Netflixa (dejanska številka je zato lahko precej višja), zaradi česar se uvršča med tri doslej najbolj priljubljene filme na Netflixu.

V arbitražnem postopku so ugotovili, da je scenarist dobil premajhen delež sorodnih pravic, zato mu gre dodatno plačilo 850.000 dolarjev in še 350.000 obresti. Izid arbitraže je dobra novica še za 216 avtorjev pri 139 drugih filmskih projektih Netflixa, skupna vsota bo verjetno presegla 41 milijonov evrov. Sindikat se bori še naprej in za scenariste zahteva še nekaj več kot 13 milijonov evrov obresti.

Neupoštevanje dogovorjenih standardov

Spor se je vnel leta 2016, ko so se pri Netflixu v zvezi s filmi Netflix Originals, ki so bili glavni del njihovega kataloga, odločili za hišne produkcije, ne pa za to, da bi najeli zunanje produkcijske družbe, pretočni servis pa si je pri tem izposloval nižje sorodne pravice, nižje od dejanskih celotnih produkcijskih stroškov filma.

Netflix se je o pogojih dogovarjal tako, da ni upošteval standardov WGAW, ki upoštevajo prihodke filmov na mednarodnih trgih, ampak pogoje, ki jih sprejemajo v sindikatu ameriških režiserjev DGA in sindikatu filmskih igralcev pri ameriški federaciji televizijskih in radijskih umetnikov Sag-Aftra. Sindikat WGAW pogojev ni sprejel in je spor predložil v arbitražo.

Pri Netflixu arbitražne odločitve niso hoteli komentirati, sindikat pa je ponovil, da Netflix velja za enega izmed največjih kršiteljev osnovnih sindikalnih pravil in dogovorov o sorodnih pravicah, zdajšnja odločitev pa bo tudi zgled za druga medijska podjetja, ki si želijo v mreži pretočnih servisov čim bolj znižati stroške za scenariste in druge, in dobro izhodišče pred bližnjimi sindikalnimi pogajanji o minimalnih plačilih za leto 2023.

Vodstvo sindikata je v sporočilu članom zapisalo, da je treba ob vsakem predvajanju filma na drugih trgih v okviru televizijskih programov, videa na zahtevo ali pretočne storitve plačati sorodne pravice na zaslužke na teh trgih. Običajno scenaristi prejmejo 1,2 odstotka od licenčnine, ki jo producent dobi za pravico predvajanja filma. Ko gre za licenčnino med povezanimi strankami – če je Netflix na primer tako producent kot distributer filma –, se po dogovoru, ki je sledil sindikalni stavki leta 2008, upošteva minimalni osnovni dogovor (MBA, minimum basic agreement). Netflix se je temu poskušal izogniti tako, da je najprej dosegel ugoden dogovor s sindikatoma režiserjev in sindikatom filmskih igralcev pri ameriški federaciji televizijskih in radijskih umetnikov, potem pa ga je poskušal vsiliti še WGAW, a brez uspeha, ker so se sindikalisti WGAW ­zatekli k arbitraži.