Lahko smo Švica, Balkan ali vasica v Toskani

Ukrep denarnega povračila (tako imenovani cash rebate) za tuje filmske produkcije v Sloveniji znaša do 25 odstotkov upravičenih stroškov. Ministrstvo za kulturo je za denarna povračila v proračunskih letih 2025 in 2026 načrtovalo sredstva v višini 1.500.000 evrov za posamezno leto. Pravijo, da se zavedajo potreb po nadaljnjem izboljševanju pogojev za filmsko ustvarjanje ter razvoju infrastrukture in tesnejšem povezovanju filmskega sektorja z drugimi panogami, zlasti turizmom in gospodarstvom. Ključni izzivi pa so še vedno širitev financiranja, spodbujanje zasebnih in tujih naložb ter ozaveščanje lokalnih skupnosti o potencialu filmske industrije.