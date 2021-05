V nadaljevanju preberite:



Stiska filmskih ustvarjalcev, ki se je začela lani, se nadaljuje in poglablja. Slovenski filmski center (SFC) še vedno nima sveta, ki že tri mesece čaka na potrditev vlade. Medtem je ministrstvo za kulturo kar samo prevzelo naloge sveta, da bi filmski center lahko vsaj objavil tekoče razpise. Posledice so mednarodno razsežne in alarmantne.



Prvenec mlade režiserke Sare Kern Moja Vesna, ki ga te dni snema v Avstraliji, zaradi birokratskih zapletov in nekooperativnosti odločevalcev ni prejel še niti evra od obljubljenih 350.000 evrov. Da bi produkcijo začeli, si producent Rok Biček izposoja denar in najema kredite, kot to počnejo številni drugi producenti, da bi poplačali dolgove, ki nastajajo, ker država ne upošteva dogovorov. »Upam, da ne bo šlo tako daleč, da bo uničena kariera ene najbolj talentiranih slovenskih mladih avtoric, da bo bankrotirala produkcijska hiša, ki redno producira filme, ki se uvrščajo na najpomembnejše mednarodne festivale, in da čez več let slovenski davkoplačevalci ne bodo plačevali odškodnin za škodo, povzročeno zaradi kršitev pogodbenih obveznosti Slovenije,« je Biček povedal za Delo.



Filmarji že nekaj časa opozarjajo na dolgoročne posledice onemogočanja normalnega delovanja SFC. Neimenovanje sveta agencije, ki potrjuje filmski program, lahko ustavi nadaljnjo proceduro podpisovanja pogodb. Tako se lahko zgodi, da tudi letos ne bo mogoče počrpati vseh sredstev, ki so na voljo za filme. Slovenski film lahko ugasne za več let.