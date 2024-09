Svet, v katerem človek ni krona stvarstva

V nadaljevanju preberite:

Režiserka in scenaristka Ema Kugler nas z novim filmom Nekoč v Posočju vrača v čas, ko je človek še živel v sozvočju z naravo; v čas pred nasilnim pokristjanjevanjem, ko je bilo Posočje še prežeto s staroverstvom. Največji problem pri ustvarjanju filma, osnovanega na monografiji Iz nevidne strani neba Pavla Medvedščka, je bil, »kaj posneti za uro in pol dolžine, če nič od tega, o čemer knjiga govori, ne obstaja več,« je dejala režiserka. Kajti zaradi preganjanja so se staroverci zavezali k molku – iz roda v rod se je ta vera prenašala samo z ustnim izročilom.