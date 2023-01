Umrl je Mako Sajko

Včeraj je v 96. letu umrl režiser in scenarist Mako Sajko, je sporočila njegova družina. Kot režiser se je proslavil v 60-ih in 70-ih letih minulega stoletja s kratkimi dokumentarnimi filmi o socialnih temah, zlasti sta kultna filma Strupi (1964), ki je pionirsko delo na področju okoljevarstvenega dokumentarnega filma in pretresljivi Samomorilci, pozor! (1967).

Za Samomorilce, pozor! je prejel prestižno nagrado Prešernovega sklada, vendar se je, zaradi opozarjanja na številne samomore med mladimi, zameril oblastem. Film je bil prepovedan, Sajku pa so bile nenadoma onemogočene vse karierne možnosti. Bil je prisiljen prenehati s filmskim ustvarjanjem. Kljub temu je film dosegel, da so ustanovili prve programe za preprečevanje samomorov med mladimi in efektivno dosegel drastično zmanjšanje njihovega števila. Kljub prepovedim v prejšnjem stoletju so bili v novem tisočletju Sajkovi filmi deležni ponovne pozornosti in nagrad.

Prvi režiser z izobrazbo

Med drugo svetovno vojno je odšel h partizanom, nato pa je leta 1959 diplomiral pri Slavku Vorkapiću na Visoki filmski šoli v Beogradu in bil prvi slovenski filmski režiser s formalno izobrazbo iz režije. Izpopolnjeval se je tudi v Münchnu in Parizu, kjer je sodeloval tudi z Luisom Buñuelom. Kot asistent režije se je učil pri Františku Čapu, Francetu Štiglicu, Janetu Kavčiču in Francetu Kosmaču. Bil je tudi prvi v Jugoslaviji, ki je zgradil ohišje za podvodno snemanje s profesionalno filmsko kamero.

Za svoje filme je Sajko prejel številna priznananja in nagrade. FOTO: Vidic Leon/Delo

Za svoje filme je Sajko prejel številna priznanja in nagrade, poleg že omenjene nagrade Prešernovega sklada za film Samomorilci, pozor! je bil 2009 nagrajen še z Badjurovo nagrado za življenjsko delo, leta 2021 pa z Nagrado Franceta Štiglica. Ob podelitvi slednje so zapisali, da je bil Sajko izrazito socialno in politično angažirani filmar, čigar »angažma prevzema nežna, a silovita misel na človeka – naj je človek téma in snov njegovih filmov ali tisti, ki mora filme videti, začutiti, razmisliti ...«

Med njegovimi bolj znanimi dokumentarnimi filmi so še Slavica exception (1971) o erotični plesalki iz Nebotičnika, posnet z njenega zornega kota, Promiskuiteta (1974) je duhovit in drzen prikaz vprašanja spolnosti v sodobnih odnosih, že s svojim prvim filmom Kje je železna zavesa? (1961) pa je režiser izzval pripoved o neprehodnosti meja med Vzhodom in Zahodom. Njegov zadnji dokumentarec Narodna noša (1975) je bil kljub povsem nedolžni etnološki vsebini prepovedan.