Umrl je Veljko Bulajić

V 97. letu starosti je umrl hrvaško-črnogorski režiser Veljko Bulajić. Veljal je za enega največjih filmskih režiserjev z območja nekdanje Jugoslavije, v zgodovino filma pa se je vpisal zlasti s filmom Bitka na Neretvi, je poročal hrvaški portal Net.hr.

Režiser, ki je bil sicer rojen v Črni gori je otroštvo v glavnem preživel v Sarajevu. Pri petnajstih letih se je pridružil partizanom in bil ranjen. Preživel je italijansko koncentracijsko taborišče in po drugi svetovni vojni živel na Hrvaškem. Leta 1959 je v Rimu diplomiral iz filmske režije, med študijem pa je kot asistent sodeloval tudi s Federicom Fellininijem in Vittoriom De Sico. Filme, predvsem vojne oziroma partizanske, pa je nato snemal po vseh jugoslovanskih republikah.

Prvi celovečerec Vlak brez voznega reda je posnel leta 1959, njegov najslavnejši film pa je Bitka na Neretvi iz leta 1969 v katerem so nastopile tudi hollywoodske zvezde kot so Orson Welles, Franco Nero, Yul Brynner in Sergei Bondarchuk in jugoslovanski igralci Ljubiša Samardžić, Milena Dravić ter Velimir Bata Živojinović. Plakat za film je oblikoval Pablo Picasso. Film je bil nominiran tako za tujejezičnega oskarja v ZDA kot za zlato nagrado na filmskem festivalu v Moskvi. Med njegove velike uspešnice sodijo še Kozara, Atentat v Sarajevu in številni drugi naslovi.