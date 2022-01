Umrl je zadnji superzvezdnik zlatega obdobja Hollywooda

Legendarni hollywoodski igralec Sidney Poitier je umrl v starosti 94 let, njegovo smrt je potrdil minister za zunanje zadeve Bahamov Fred Mitchell, poroča Eyewitness News Bahamas. Poitier je bil zadnji živeči superzvezdnik zlatega obdobja Hollywooda. V svoji več, kot sedem desetletji trajajoči igralski karieri je sicer igral v več kot 50 filmih, proslavil se je zlasti z vlogami v klasičnih hollywoodskih filmih kot so Ugani, kdo pride na večerjo (Guess Who's Coming to Dinner), V vročici noči (In the Heat of the Night), Košček modrine (A Patch of Blue) in številni drugi.

Za svojo igro in življenjsko delo je prejel številne nagrade in častne nazive. Za glavno moško vlogo je bil nagrajen leta 1963 za vlogo v filmu Lilije na polju (Lilies of the Field), 2001 pa je prejel še častnega oskarja. Za najboljšo igro je bil sicer nominiran že leta 1958 za vlogo v filmu Beg v verigah (The Defiant Ones). Bil prvi prvi temnopolti igralec, ki je prejel oskarja za glavno moško vlogo, kljub pogostemu prepričanju pa ni bil prvi temnopolti oskarjevec. Kipec je leta 1939 kot najboljša stranska igralka za vlogo v filmu V vrtincu (Gone with the Wind) prejela afroameričanka Hattie McDaniel.

Prejel je oskarja za najboljšo igro in častnega oskarja. FOTO: Mike Nelson/AFP

Od pomivalca posode do veleposlanika

Poitier je poleg oskarjev pobral tudi več nagrad Britanske filmske akademije, nekaj zlatih globusov in celo nagrado Grammy za najboljši govorjen album. Britanska kraljica mu je leta 1974 podelila viteški naziv, predsednik ZDA Barack Obama pa ga je odlikoval s predsedniško medaljo svobode, najvišjim civilnim odlikovanjem v ZDA. Preizkusil se je tudi kot filmski režiser, komercialno je bila uspešna zlasti njegova komedija Nora roparija (Stir Crazy) iz leta 1980.

Sidney Poitier je bil rojen leta 1927 revnim kmečkim staršem z Bahamov, ki so pridelek prodajali na tržnici v Miamiju. Ker je bil rojen na tleh ZDA, je dobil ameriško državljanstvo. Po otroštvo na Bahamih je odšel v ZDA, kjer se je sprva preživljal kot pomivalec posode, drugo svetovno vojno pa je preživel kot vojaški bolničar. A Poitier je poleg igralske in režiserske naredil tudi diplomatsko kariero. Deset let je bil veleposlanik Bahamov na Japonskem, pet let pa veleposlanik Bahamov v Unescu.