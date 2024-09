Umrla filmska igralka Maggie Smith

V devetdesetem letu starosti je umrla britanska filmska igralka Maggie Smith. Dvakratna oskarjevka – zlata kipca je prejela za glavno vlogo v The Prime of Miss Jean Brodie (1970) in stransko vlogo v California Suite (1979) –, je zadnje dni preživela v londonski bolnišnici Chelsea and Westminster, novico o njeni smrti pa sta potrdila njena sinova Chris Larkin in Toby Stephens, poročajo tuji mediji.

»Zgodaj zjutraj, v petek, 27. septembra, je umrla v bolnišnici. »Zelo rada je imela svojo zasebnost in na koncu je bila v družbi s prijateljev in družine. Zapustila je dva sinova in pet ljubečih vnukov, ki so potrti zaradi izgube izjemne matere in babice,«

Maggie Smith je začela igrati pri sedemnajstih, do danes pa je nastopila v več kot šestdesetih filmih in sedemdesetih odrskih igrah. Poleg omenjenih oskarjev je prejela še enega tonyja in štiri emmyje ter tako postala ena redkih s 'trojno krono'.

Pred skoraj petnajstimi leti so ji odkrili raka na dojki, ki ga je uspešno premagala, in čeprav je za njo bogata kariera, se je mnogim najbolj usidrala v srce z vlogami v jeseni življenja: v nadaljevanki Downton Abbey, filmih o Harryju Potterju, v katerih je upodobila profesorico McHudurra, in zabavni zgodbi v filmu Eksotični hotel Marigold.