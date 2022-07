V Skopju nagrada za najboljšega režiserja Matevžu Luzarju

Slovenski režiser Matevž Luzar je na mednarodnem filmskem festivalu Cinedays, ki je pretekli teden potekal v Skopju, za celovečerni igrani film Orkester prejel srebrno zvezdo za najboljšega režiserja, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra, ki je film sofinanciral.

Orkester spremlja razposajene člane pihalnega orkestra, ki potujejo v majhno avstrijsko mesto na glasbeni festival. Ob petju in zabavi gledalec spremlja njihovo prešerno gostovanje skozi težave različnih protagonistov; mladega voznika avtobusa, ki se trudi vzbuditi zaupanje starejšega voznika, saj ga je strah, da bo izgubil službo ter dveh članov orkestra, ki po pomoti pristaneta pri avstrijskih gostiteljih in ne moreta pobegniti svoji žurerski naravi.

Filmska zgodba se nadaljuje skozi oči srednješolske članice orkestra, ki jo prizadene očetov drugi obraz na gostovanju, orkester prav tako ne more mimo brezskrbnega drugega življenja članov orkestra in njihovih žen, ki ostanejo v domačem kraju. Pet zgodb zaobjame celotno izkušnjo gostovanja orkestra in posledice, ki bodo vplivale na njih.

Orkester spremlja razposajene člane pihalnega orkestra, ki potujejo v majhno avstrijsko mesto na glasbeni festival. FOTO: Mitja Ličen/Gustav Film

V filmu igrajo Gregor Čušin, Jernej Kogovšek, Gregor Zorc, Alexander Mitterer, Marie Hofstätter, Lovro Lezič, Gaber K. Trseglav, Vesna Pernarčič, Ana Facchini, Mateja Pucko, Mojca Funkl, Marinka Štern, Ela Murko, Ines Pavlič, Matej Abrahamsberg, Marjana Mlinarič Pikelj in Klaudia Reichenbacher.

Pri filmu sodelujejo še direktor fotografije Simon Tanšek, scenografka Katja Šoltes, montažerka Jelena Maksimović, kostumografka Nadja Bedjanič, oblikovalka maske Eva Uršič in oblikovalec zvoka Julij Zornik.

Kot je v obrazložitvi nagrade zapisala žirija, je Luzar srebrno zvezdo za najboljšo režijo prejel zaradi svoje natančnosti in ambicioznosti v filmskem slogu, ki ju je uspešno in prepričljivo izpolnjeval ob vodenju velike zasedbe.

Slovensko občinstvo si bo Orkester lahko ogledalo od 29. julija na prizoriščih letnih kinov, od 11. avgusta pa prihaja na redne kinematografske sporede.

Film je svetovno premiero sicer doživel lanskega novembra v tekmovalnem programu filmskega festivala v nemškem Cottbusu, nastal pa je v koprodukciji z RTV Slovenija in v sodelovanju z Pihalnim orkestrom Svea - Zagorje, Napravi film iz Zagreba, Viba filmom ter številnimi drugimi. Producentka filma je Petra Vidmar iz produkcijske hiše Gustav Film.