Posodbljena vizija zla za nove generacije

Približno vsakega pol stoletja se groza v novi obliki prebudi iz sna in začne širiti strah. Med letoš­njimi decembrskimi prazniki je, če ne štejemo na tisoče posnemovalcev in potomcev, ta groza­ doživela tretje kanonično utele­šenje. Po klasikah Nosferatu: Simfonija groze F. W. Murnaua in Vampir Nosferatu Wernerja Herzoga je tik pred koncem leta na platno Kinodvora prispel Nosferatu­ sodobnega mojstra grozljivk Roberta Eggersa.