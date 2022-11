Vodomec je poletel na varen kraj

33. izvedbo festivala je obiskalo nekaj čez 33.000 obiskovalcev, največ zanimanja je bilo za filme Neskončnost, Trikotnik žalosti, Izgubljeni kralj, Korzet, Duše otoka, Dvojna prevara, Sin, Ona ve, Ia, Lunana: Jak v razredu in Alcarràs. Skupno smo si lahko ogledali 92 celovečercev, ki so bili prikazani na 273 projekcijah, od tega 24 v Mariboru, 10 v Celju in 6 v Novem mestu.

Mednarodna žirija, ki jo sestavljajo Edel Brosnan, Joana Domingues in Matevž Luzar, je nagrado vodomec podelila filmu Varen kraj (Sigurno mjesto), vodomca za posebno omembo je prejel film Prezaposlena (À plein temps).

Zmagovalni film je prvenec hrvaškega scenarista in režiserja Juraja Lerotića. V obrazložitvi so zapisali: »Iskren, lep in sočuten film o zelo pomembni temi – samomoru, o kateri se kot družba premalokrat pogovarjamo. Film odlikujejo precizna režija, izjemna igra in fotografija. Prvenec, ki nam bo ostal v spominu in ki hkrati napoveduje zanimive prihodnje režiserjeve filme.« Pod film Prezaposlena se je podpisal režiser Eric Gravela, »ki mu je uspelo združiti družinsko stisko ter žanr trilerja, ki nas posrka v protagonistkino vsakdanjo bitko – med potjo v službo in njenima otrokoma doma.«

Letošnjo nagrado za najboljši kratki film, ki jo je podarila žirija v sestavi Dušan Kasalic, Liza Marijina in Maša Seničić, je prejel film Sierra v katerem »sledimo večplastni zgodbi, dognano zgrajeni na več področjih: pripovednem, estetskem, čustvenem in referenčnem. Resnično duhovit in inteligenten, a zelo ganljiv film.« Posebno omembo si je prislužil Kratki film Heat Waves, »filmski prikaz sodobnega sveta: sestavljen je iz različnih najdenih posnetkov in razkriva naravo naše realnosti, ki temelji na zunanji podobi, v ostroumnem dialogu dveh zaslonov; nešteto zaslonov.«

Nagrado FIPRESCI podeljuje mednarodna žirija svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev, ki so jo tokrat sestavljali René Marx, Gena Teodosievska in Ivana Novak. Prepričal jih je film Neustavljivi (Entre les vagues) režiserke Anais Volpé, »živahen in nepozaben portret dveh mladih žensk, ki se najdeta v edinstvenem prijateljstvu. Skupaj sta neustavljivi in zmoreta vse, tudi uresničiti svoje najbolj divje sanje. Avtorica z uporabo vihrave kamere prevetri že znane filmske formule, potopi nas v srce Pariza ter srce mladosti, ki jo utelesita sijajni mladi igralki Souheila Yacoub in Déborah Lukumuena. Film nas zagrabi v trenutku, ko se pojavita, in nas odnese na valovih njunega toplega, brezmejnega prijateljstva. To je eno tistih prijateljstev, o kakršnih vsi sanjamo. Prijateljstvo, ki rešuje duha.«

Občinstvo je z glasovanjem izbralo svojega favorita med 21 filmi. Najvišjo povprečno oceno je prejel film Praznik dela (Praznik rada) Pjera Žalica, nagrado žirije Art kino mreže Slovenije je prejel film Blizu (Close) Lukasa Dhonta, ki je prejel tudi nagrado mladinske žirije Kinotrip. Glasovanje za najboljši film Jadranske festivalske mreže še ni končano, po trenutno prejetih in preštetih glasovih gledalcev na Liffu vodi film Rožnata luna. Dobitnik bo znan po zaključku glasovanj vseh petih sodelujočih festivalov: Sarajevski filmski festival – SFF, Zagrebški filmski festival - ZFF, Črnogorski / Hercegovski filmski festival – MFF, Festival avtorskega filma – AFF in Ljubljanski mednarodni filmski festival – Liffe.