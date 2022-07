S podelitvijo nagrad se je v Ljutomeru sklenili 18. Festival fantastičnega filma in vina Grossmann. Za najboljši film je bila razglašena Žalost. Častna huda mačka za izjemne prispevke k žanrski kinematografiji sta prejela igralec Robert Englund in režiser Jack Sherman. Vinski šampion hudi maček je pripadel Souvignonu 2021, Vina Herga.

Letošnji Grossmann je ponudil 69 filmov, od teh se jih je pet potegovalo za nagrado hudi maček, šest za hrupnega mačka, 12 za Slakovega hudega mačka in 16 za nagrado melies d'argent.

Hudega mačka za najboljši celovečerni film je prejela tajvanska Žalost Roba Jabbaza. »Žalost izpolnjuje vse pogoje za vrhunski žanrski film. Je neizprosen. Je domiseln. Nudi močne like in odlično igro. Ima imenitne posebne učinke. Je relevanten za svet, v katerem živimo. Je dobro režiran in lepo posnet,« je zapisala žirija.

Posebno omembo si je prislužil finski film Valjenje Hanne Bergholm, ki odlično spaja žanrski in art film v svoji nežni, a včasih tudi brutalni dramatizaciji učinkov disfunkcionalne družine na psiho deklice.

Svoj film je izbralo tudi občinstvo, ki se je odločilo za ameriški film Sledite ji Sylvie Caminer.

Glasbo je treba ustvarjati zaradi nje same

Hrupnega mačka za najboljši glasbeni dokumentarec je prejelo avstralsko Podzemlje d.d. - vzpon in padec alternativnega rocka Shauna Katza. »Dokumentarec Podzemlje d.d. - vzpon in padec alternativnega rocka predstavi svojo tematiko na najboljši možen način, z doživetimi pričevanji protagonistov - mnogih najbolj znanih imen ameriške punkovske in postpunkovske alternative, ki brez dlake na jeziku kritično in samokritično secirajo sebe in sceno, njene vzpone in padce pod pritiskom monetarnih siren profitarske glasbene industrije po eksploziji Nirvane, s končnim sporočilom: glasbo je treba ustvarjati zaradi nje same in v zvestobi samim sebi,« je zapisala žirija.

Posebna omemba je šla filmu Zveri iz Soče Jake Čurliča, ki odlično predstavi ta izjemen in širše pomemben alter kulturni festival, je zapisala žirija.

Melies d'argent, nagrado Evropske federacije festivalov fantastičnega filma za najboljši evropski fantastični kratki film, je prejel francoski film Odrta Joachima Herisseja.

»Siamski dvojčici sta v svoji osami obsojeni na prisilno skupnost. Ko se ena od njiju odloči za samostojnost, bo to pomenilo več kot samo odrezano okončino... V tej srhljivi, čudovito realizirani stop-motion animaciji je zločin edina pot do protagonistkine samoizpolnitve. Glasen krik po svobodi je obenem tragična gesta samouničenja,« je zapisala žirija.

Slakov hudi maček je šel tajvanskemu kratkemu filmu Za vedno ločeni Alana Chung-An Ouja. »Morda se zdi, da smo priča protagonistkinemu žalovanju ob smrti bližnje sorodnice, a ton filma se kaj kmalu spremeni. Priča smo bliskoviti preobrazbi iz obupa v ljubosumje in sovraštvo, ki se bo stopnjevalo do silovitega izbruha maščevalne jeze,« je zapisala žirija.

V odročnem kotičku španskega podeželja

Posebno omembo si je prislužil španski film Au pair Davida Pereza Sanuda. »Če živiš v odročnem kotičku španskega podeželja, moraš za razvedrilo poskrbeti sam. To je srž kratkega filma, ki napetost stopnjuje s poigravanjem z gledalčevimi pričakovanji, ob čemer se močno naslanja na španske žanrske trope,« je zapisala žirija.

Letos so v Mali delavnici groze nastali trije filmi, zmagalo je Prikrito zlo Tomaža Frasa in Davida Dibelčarja.

Častni hudi maček za izjemne prispevke k žanrski kinematografiji je pripadel ameriškemu igralcu Robertu Englundu. »Verjetno na vsem svetu ni človeka, ki ne bi vedel, kdo je Robert Englund. Z vlogo Freddyja Kruegerja je ustvaril eno največjih ikon grozljivega filma in postal globalni popkulturni fenomen. V svoji bogati karieri je igral v več kot 80 filmih in številnih TV serijah, trenutno ga lahko spremljate v zadnji sezoni The Stranger Things,« so zapisali pri festivalu.

Drugega častnega hudega mačka je prejel režiser Jack Sholder. Ta med velikani žanrskega filma zavzema prav posebno mesto, saj ga po lastnih besedah grozljivke niso zanimale. A kljub temu in morda prav zato, ker je hotel preseči žanrske konvencije, je ljubiteljem grozljivk in fantastike priskrbel kopico mojstrovin, med katerimi najbolj izstopajo kultni klasiki Sami v temi, Maščevanje v Ulici brestov in Skrivač.