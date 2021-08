Nadaljevanje Gajinega sveta

Štiriletni premor je prinesel marsikaj novega. Med drugim tudi novo glavno igralko. Gajo bo upodobila nadarjena Uma Štader. FOTO: Luka Karlin

Scenarij za film sta tudi tokrat prispevala Peter Bratuša in Špela Levičnik Oblak. FOTO: Luka Karlin

Ustrvarjalci so razkrili, da se bo v drugem delu zdaj 14-letna junakinja spopadla z najstniškimi težavami, 'doživela vdor v osebni profil na družbenem omrežju, pomagala rešiti kriminalni primer in nam pokazala, da je prijateljstvo tisto, kar največ šteje. Pa čeprav so tvoji starši ločeni, živiš s tečno starejšo sestro in se za povrhu zaplete še tvoj odnos z najboljšim prijateljem.'»Izjemno sem vesel, da je po štirih letih pred nami nadaljevanje filma, ki je osvojil srca več generacij otrok in staršev. Gaja je zdaj nekoliko starejša, njen svet pa ostaja svet poguma, zapletov, akcije, srčnega prijateljstva in optimizma. Filmski zgodbi je primerno tudi vzdušje na snemanju - spet se je zbrala odlična ekipa. Začetek snemanja pa je zame še posebej simboličen, saj ravno te dni mineva 30 let od prve klape enega najbolj priljubljenih slovenskih filmov Babica gre na jug, pri katerem sem z režiserjem in producentom Vinčijem Vogue Anžlovarjem sodeloval kot direktor fotografije in producent. Veseli me, da po 30 letih še vedno ustvarjava – Vinči ravno zaključuje snemanje filma Dedek gre na jug, jaz pa začenjam z nadaljevanjem Gaje,« je povedal režiser in producentSpomnimo se, da si je film Gajin svet v letih 2018 in 2019 v kinu ogledalo več kot 80.000 ljudi, na televiziji pa v letu 2020 kar 200.000 gledalcev, obenem pa nam prinaša samostojno zgodbo, ki si jo bodo z zanimanjem ogledali tudi gledalci, ki niso videli prvega dela.Scenarij za film sta tudi tokrat prispevala Peter Bratuša in, direktor fotografije je, scenograf, kostumografka, oblikovalka maske pa. Glasbo za film bo napisal