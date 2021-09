Danes se začenja festival Hiša strpnosti

Vsi dogodki festivala so brezplačni, vstopnice pa je mogoče dobiti na blagajni Mini teatra do zapolnitve prostih mest. V Mini teatru še dodajajo, da sta za ogled prireditev obvezna pogoj PCT in nošenje zaščitne maske.

Začenja se 7. festival Hiša strpnosti, mednarodni filmski festival, ki vključuje filmske projekcije, izobraževalna jutra, gledališke predstave, razstave in koncerte. Potekal bo v Mini teatru do prihodnjega torka. Organizatorja Mini teater in Judovski kulturni center danes ob 19. uri vabita na otvoritveni dokumentarec Saul in Ruby – Bend preživelih.»Festival s skrbno izbranim umetniškim programom opozarja na probleme sodobne družbe in spodbuja k razmišljanju ter razpravam o strpnosti, izključevanju in sovraštvu do marginaliziranih skupin«, so zapisali organizatorji. Festival poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike SlovenijeOrganizatorji želijo s celotnim festivalom širiti idejo o strpnosti in pomenu spoštovanja, tako medsebojnega kot spoštovanja različnosti. Še posebej pri mladih, saj je najpomembnejši del festivala izobraževalni program, namenjen učencem višjih razredov osnovne šole, dijakom in študentom. Gre za »izobraževalna jutra, ki odlične filme povezujejo z različnimi predavanji, ter za srečanja s preživelimi iz druge svetovne vojne«, so zapisali v Mini teatru.Glavni umetniški program predstavlja filmski program, ki obsega igrane, dokumentarne in kratke filme z vsega sveta. Vsi filmi imajo slovenske in angleške podnapise. Filmi, ki bodo na sporedu letošnjega Festivala Hiša strpnosti, so prejeli številna priznanja na najpomembnejših svetovnih festivalih ali so bili nominirani za najuglednejše nagrade.