Zgodbe, ki jih piše glasba

Festival glasbenega filma Naj se rola je bil lani izveden le delno zaradi zaprtja javnega življenja. Programski urednik festivala ­Terens Štader je zamujeno ­vključil v letošnjo izvedbo.Od danes do nedelje bodo v Kinoteki vrteli zgodbe o umetnikih, ki so se zapisali v zgodovino glasbe v mednarodnem in slovenskem okolju ter pustili sled v širšem kulturnem in družbenem tkivu. Festival se bo začel ob 19. uri s projekcijo glasbenega dokumentarca Borisa Petkoviča o domači rapov­ski sceni V letu hip hopa. Projekciji bo sledil pogovor z režiserjem in nastopajočimi.