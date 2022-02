Zločin brez kazni – in brez zločinca

V nadaljevanju preberite:



Revija Ekran, strokovna revija s področja filma in televizije, se filmski kritiki, teoriji, zgodovini in praksi ter spodbujanju domače filmske publicistike posveča že šest desetletij. Nocojšnja projekcija najbolj radikalnega filma sopotnice francoskega novega vala v Slovenski kinoteki odpira rubriko Časovni stroj, ki se ne poklanja le zgodovini Ekrana, temveč tudi filma v splošnem.

Sodelavka in članica sveta revije Ekran Anja Banko je poudarila, da je Sreča morda najbolj svojevrstno delo Agnès Varda, ob premieri je film doživel mešane odzive; »nekateri so mu očitali nemoralnost, vendar so pri tem spregledali visokostilizirano ironijo, s katero avtorica slika prizore idilične družinske sreče, ki v žarečih barvah in ob popolnih tonih klasicistične glasbe delujejo, kot bi bili vzeti iz reklamnega plakata«.