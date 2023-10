Slovenski avtorji v osrednji mestni knjigarni

Hugendubel je veriga knjigarn po Nemčiji, njihova poslovalnica v centru Frankfurta, je hkrati tudi največja v mestu. Obiskovalce pogosto prijetno in hkrati neprijetno presenetijo dolge vrste pred blagajno. Še posebej okoli poldneva lahko naletimo v knjigarni na mase ljudi, ki mrzlično kupujejo knjige.

Nemške kupce privlači tudi slovenka poezija. FOTO: Andrej Predin

V pritličnem delu knjigarne so na mizo zložili prevedene knjige slovenskih avtorjev, ki se te dni predstavljajo na največjem knjižnem sejmu na svetu. Skoraj vsak obiskovalec knjigarne se sprehodi mimo njih, pogosto se tudi ustavijo in z zanimanjem opazujejo. Prijazno osebje nas je peljalo do uslužbenke knjigarne, ki ima pregled nad prodajo. Podati nam ni mogla natančnih številk, koliko knjig slovenskih avtorjev so doslej dejansko prodali, je pa nam zaupala, da se nemški kupci najpogosteje odločijo za knjige Slavoja Žižka. Prvo pošiljko njegovih knjig so že pred časom razprodali, iz nove pa so doslej prodali med 40 in 50 izvodov.

Na drugem mestu po priljubljenosti je slovenska poezija, antologijo naj bi doslej prodali v približno 10. izvodih, za ostale knjige pa nam ni znala povedati, ker so bile številke še nižje. Na vsak način je posebno doživetje naleteti na knjigo slovenskega avtorja v tuji knjigarni.