Reševanje severnih belih nosoroginj

Na Frankfurtskem knjižnem sejmu sta se na pogovoru, ki ga je moderiral v Ljubljani živeči mehiški pisatelj Carlos Pascual, predstavila tudi Delova novinarja Boštjan Videmšek in Maja Prijatelj Videmšek. Spregovorila sta o knjigi Zadnji dve (Umco, 2022; za fotografije je zaslužen priznani fotograf Matjaž Krivic), ki je v angleškem prevodu pri založbi Rowman & Littlefield letos izšla pod naslovom The Last Two: The Battle to Save the Northern White Rhinos, ter o poti reševanja živalske vrste, ki ji pripadata Najin in njena hči Fatu, zadnji severni beli nosoroginji. Kot sta dejala, gre za pripoved o sodobnem izumiranju mnogih živalskih vrst, a tudi o prizadevanju znanstvenikov z vsega sveta za njihovo ohranitev.