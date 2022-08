Alternativni rock je še vedno glasen

V nadaljevanju preberite:

Leta 2005 sta pevec in kitarist Boris Vlastelica ter bobnarka Milena Milutinović ustanovila zasedbo Repetitor, ki se ji je kasneje pridružila še basistka in pevka Ana-Marija Cupin. Čeprav so sprva imeli več volje kot znanja, so zelo hitro dobivali ponudbe za nastope, kjer so se vse bolj pilili v svojem hrupnem zvoku. Doslej je zasedba izdala štiri odmevne albume, zadnjega Prazan prostor među nama koji može i da ne postoji v koronskem letu 2020, tako da ga šele zdaj predstavljajo v živo. Danes bodo ob 20. uri zaropotali v klubu Trainstation v Kranju, jutri v Velenju na festivalu Kunigunda in v soboto v Mostovni v Novi Gorici.