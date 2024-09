Bas je osnova, ki povezuje glasbo

V nadaljevanju preberite:

Metod Banko je pevec in kitarist s svojevrstnim slogom in globokim žametnim glasom. Njegova pevska pot ga je vodila od ljudskega izročila do zborovskega petja in šansona, raziskovanja grlenega petja ter nazadnje v svet jazza. Svojo avtorsko glasbo bo predstavil danes ob 20. uri v Erbergovih paviljonih v Dolu pri Ljubljani.