Če si pomirjen, ima tudi ljubezen drugačne barve

Beti Burger se je s Tomijem Megličem pogovarjala o tem, kakšen bi bil zanj novi svet, in o miru (v sebi). Govorila sta o tem, da med pandemijo večje osamljenosti ni občutil, je pa občutil jezo zaradi dvojnih meril, in zdaj mu šesti čut pravi, da s(m)o blizu tega, da zopet zaženejo ustroj. Nekje meddrevesi (kot poje v enem od komadov) ga je fotografiral Uroš Hočevar.



»Ko ustvarjam glasbo, vidim film: ta že vsebuje nek tekst, ki pa ni povsem koherenten in ga je pote treba izoblikovati tako, da film dobi sporočilo še v besedah. Besedilo torej ob glasbi, kitari, prihaja kar sočasno. Seveda skoraj nikoli v začetku ne pride v obliki, kakršna je na koncu v pesmi, imam pa v glavi idejo, kako naj bi vse skupaj zgledalo,« pojasni in doda, da ima večkrat težave, kako priti do tega, spet drugič pa je film v glavi zelo natančen. Včasih se mora veliko bolj poglobiti, pogledati, kakšen bo film – komad – kot celota, kakšno bo njegovo sporočilo, zato o njem razmišlja dalj časa.



Nikoli ne dela po kalupu, ustaljenem vzorcu, čeprav mnogi to počnejo. »So pisatelji, tekstopisci, glasbeniki, ki imajo recepte, šablone, ki vse to delajo veliko bolj obrtniško, ampak ta pristop je povsem drugačen od mojega. Tistemu ne moremo reči osebna izpoved ali globok glasbeni izraz, gre za drugo zvrst.« Sam pa kot ustvarjalec vedno znova odkriva, se spotakne, lovi, nima pravih rešitev – a kot pojasni, jih niti ne želi imeti, saj bi se sam sebi zdel dolgočasen, nezanimiv. Glasbe ne jemlje kot službo, ampak kot del življenja, kot nekaj, v čemer uživa