Dirigiranje kot skodelica gline, ki jo oblikuješ

V okviru Jazz Festivala Ljubljana bo v parku pri Cankarjevem domu nocoj nastopil dinamičen Tututu Orchestra, ki je bil ustanovljen na Nizozemskem. Pod taktirko dirigentke, sicer pa pianistke, skladateljice in intermedijske umetnice Mojce Zupančič, ki je v Groningenu študirala klavir, v Ljubljani pa multimedijo, bo izvedel repertoar, poln čarobnih melodij, udarnih ritmov in igrivo aranžiranih pasaž. Z Mojco Zupančič smo se pogovarjali o orkestru, glasbenih prijateljstvih, nesmiselnosti glasbenih stilov in improvizaciji.