Umetnik v rezidenci

Med izobraževanjem je spoznaval različne klasične sisteme in notacije skladanja, torej klasične, avantgardne in jazzovske, kjer izvajalci veliko rešitev realizirajo v živo. Impulz za sprožitev kreativnih procesov je lahko pravzaprav karkoli. Gre za točko sinestetičnega procesiranja določenega zunanjega impulza, rezultat pa izrazi skozi zvok. To pravzaprav ni improvizacija, saj ta izraz obsega zelo široko in različno množico ­pomenov.