Doma, v Portorožu, z družino Gil

Brazilski umetnik, pevec in kitarist je pri osemdesetih letih še vedno čil in v pogonu. Svoj jubilej je sklenil zaznamovati s posebno evropsko turnejo, naslovljeno Nos, a Gente (Mi, ljudje), v okviru katere bo obiskal tudi Slovenijo. Na povabilo Braneta Rončela bo danes ob 21. uri nastopil v portoroškem Avditoriju.

Maja 1988 je Brane Rončel prvič odpotoval v Rio de Janeiro, da bi se v Ipanemi srečal z Gilbertom Gilom. »Z Gilom sva skupaj preživela kakšnih osem ur, zato je po nekajletnem koncertnem premoru privolil v en sam koncert, in to v Jugoslaviji, v Ljubljani, kamor je priletel s soprogo Floro in sedemčlansko zasedbo. Preprosto hotel je videti in izkusiti, kako je v Titovi deželi,« se je svojega prvega srečanja z velikim brazilskim umetnikom spomnil Rončel, ki je v tistih letih vodil Jazz festival Ljubljana. »Po številnih zmešnjavah na letališčih je prek Frankfurta priletel v Zagreb, od tam pa z avtobusom nadaljeval pot do hotelske recepcije Uniona, kamor je prišel uro pred nastopom v Križankah. Posebej si je zapomnil vožnjo iz Zagreba v Ljubljano in kasneje komentiral: 'Pri vas je kakor v Braziliji, na avtobusu med potniki veje vonj po potujočih kokoših.'« Tako se je začelo več desetletij trajajoče prijateljevanje s slovenskim občinstvom, ki je Gilberta Gila lahko slišalo večkrat, tudi v okviru ­Ljubljana Festivala.

Leta 2003 je svoj četrti obisk združil s posebnim namenom, saj se je kot takratni brazilski minister za kulturo sestal s slovenskim predsednikom Janezom Drnovškom in resorsko kolegico Andrejo Rihter. Takrat se je zavzel za redno mednarodno kulturno izmenjavo med državama, saj je, kot je dejal, »prav kultura tisto, kar povezuje ljudstva in narode in je temelj za druge odnose med državami.«

Brazilski minister za kulturo Gilberto Gil in predsednik Slovenije Janez Drnovšek sta se sestala leta 2003. FOTO: Arhiv kabineta predsednika RS

Velika srečna družina

Gilberto Gil navdiha za svojo glasbo ni iskal le v intimnih prijateljskih in družinskih zgodbah, temveč tudi v političnih, socialnih, znanstvenih in kulturnih gibanjih, ki vplivajo na ljudi. Poglobil se je v globine svoje biti ter slavil tako dobre kot slabe čase. Najprej je prepeval pesmi s severovzhodnega dela Brazilije, kjer je preživel otroštvo v mestu Ituaçu – med svoje velike vzornike šteje tudi brazilskega pevca Luiza Gonzago – ter prepletal sambo, reggae, afrobeat, rock, funk in ljudsko izročilo. V duhu gibanja tropicalia, ki so ga v šestdesetih letih tvorili tudi drugi pomembni brazilski ustvarjalci, med njimi Caetano Veloso, Gal Costa, Os Mutantes, je nadaljeval tudi v času svojega izgnanstva iz domovine med vojaško diktaturo v Braziliji.

S tremi od štirih žena je imel kopico otrok, ki jih je povezal v veliko ustvarjalno družino, ki je bila od nekdaj zelo prisotna v njegovem glasbenem življenju. Zato je ideja njegove hčere, igralke in pevke Prete Gil, da bi se povezali in skupaj odšli na turnejo ob njegovi osemdesetletnici, padla na plodna tla. Ob Gilu bo nocoj na odru stalo še enajst njegovih vnukov in vnukinj, hčera in sinov, ki so glasbeniki, pevci in producenti, kar bo nedvomno pričaralo posebno sproščeno in intimno ozračje. Tokratno turnejo umetnika častitljive starosti bo s kamerami spremljala 18-članska filmska ekipa, ki snema drugo sezono Amazonove dokumentarne serije o Gilbertu Gilu Em Casa com os Gil (Pri Gilovih doma).