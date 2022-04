Dve generaciji glasnega srbskega rocka

V nadaljevanju preberite:

Beograjski skupini Repetitor in Partibrejkers druži avtohton in eksploziven rock'n'roll, ki zadene v živo. Člani zasedbe Repetitor bodo danes ob 20. uri nastopili v ljubljanskem Kinu Šiška, Partibrejkers pa jutri ob 20. uri v okviru Orto Festa v ljubljanskem Orto baru. Repetitor, ena od najbolj čislanih in zaželenih kitarskih skupin na Balkanu, je to korosnko praznino zapolnila s še enim odličnim albumom Prazan prostor među nama koji može i da ne postoji, ki je leta 2020 izšel pri založbi Moonlee Records. Stalna člana in gonilna sila zasedbe Partibrejkers sta Cane in Anton, ki sta prispevala prepoznaven vokal z minimalističnimi besedili in kot britvica ostro kitaro.