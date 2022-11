Eddie in druščina se vračajo v Ljubljano

Po 16 letih se bo v Slovenijo vrnila heavy metal zasedba legendarnih velikanov Iron Maiden, ki bodo v ljubljanski dvorani Stožice 28. maja prihodnje leto začeli svojo svetovno turnejo Future Past Tour. Predstavili bodo pesmi s svojega zadnjega albuma Senjutsu in legendarnega albuma Somewhere in Time. Zato tudi tak naslov svetovne turneje.

Pri nas so nastopili leta 2007 na bežigrajskem stadionu v Ljubljani, kar je bil sploh zadnji koncert na tem prizorišču, ko so v aktualni postavi predstavili album A Matter of Life and Death.

Pevec Bruce Dickinson in baskitarist Steve Harris na koncertu na bežigrajskem stadionu. FOTO: Ljubo Vukelić/Delo

Srečanje sedanjosti in preteklosti

Kot je sporočil ustanovni član, baskitarist in vodja zasedbe Steve Harris slovenskemu občinstvu: »Po izidu našega zadnjega albuma Senjutsu smo trenutno turnejo Legacy of the Beast Tour nekoliko posodobili, tako da smo nastope začeli s prvimi tremi pesmimi z njega, z odrsko postavitvijo Japanese Palace. Ker zdaj tega nima smisla ponavljati, smo se odločili, da ponovno oživimo turnejo Somewhere in Time, saj ta ni bila vključena v različne retrospektivne zgodovinske turneje, ki smo jih imeli v preteklosti. Te so temeljile na naših videoposnetkih s koncertov iz osemdesetih let prejšnjega stoletja, saj te turneje žal nismo posneli, za kar je kriv menedžer. (Smeh)

V zadnjih letih smo od oboževalcev prejeli veliko prošenj za številne skladbe s tega albuma, zato jih bomo zdaj odigrali, pa še nekaj drugih, o katerih vemo, da vam bodo všeč! Prav tako nam bo v posebno zadovoljstvo, da bomo končno lahko odigrali nekaj bolj epskih skladb na Senjutsu, na kar smo dolgo čakali! Leto 2023 bo razburljivo obdobje in res se veselimo, da vas bomo spet srečali v Sloveniji, kjer smo nazadnje igrali leta 2007 na poletni turneji Matter of the Beast.«

Kitaristi skupine Iron Maiden Dave Murray, Adrian Smith in Janick Gers 2. junija 2007 na koncertu na bežigrajskem stadionu. FOTO: Ljubo Vukelić/Delo

Kar trije kitaristi

Takrat smo se tudi pogovarjali z enim od treh kitaristov, kolikor jih imajo Iron Maiden, Janickom Gersom, ki je v zasedbo prišel na sredi njene kariere. »Bilo je vznemirljivo. Sprva sem delal z Ianom Gillanom, pevcem zasedbe Deep Purple, ki ga res spoštujem. Delal sem tudi s Fishem iz zasedbe Marillion in z Bruceem Dickinsonom na njegovem solo albumu Tattooed Millionaire, ko je za hip zapustil Iron Maiden. Nato me je Bruce poklical, da zamenjam odhajajočega kitarista Adriana Smitha. Poznal sem jih, vendar se nismo nikoli prej pogovarjali o morebitnem sodelovanju, zato me je tisti telefonski klic precej šokiral. Skupine, v katerih sem prej igral, so imele po le enega kitarista.

Ob sprejemu so mi naročili, naj se naučim nekaj njihovih pesmi. Trooper je bila prva, ki smo jo zaigrali skupaj. Takoj smo se ujeli, zato so me vprašali, ali želim postali član skupine. Za to si nisem posebej prizadeval, preprosto zgodilo se je.«

O fenomenu treh kitaristov v zasedbi pa je povedal, da »ko se je Bruce vrnil v skupino, bi, če bi jaz odšel, lahko zajeli zvok iz obdobja albuma The Number of the Beast. Če bi jaz ostal in Adriana ne bi bilo, bi bili v postavi, ki je posnela album Fear of the Dark. Med tremi kitaristi pa ne gre za nikakršen spopad egov, ker se moramo vsi podpirati, sicer ne bi šlo. Tako pa je zvok skupine večji, trši in težji.«

Ena vodilnih heavy metal in rock zasedb na svetu Iron Maiden je nastala leta 1975 v Londonu, danes pa jo sestavljajo pevec Bruce Dickinson, kitaristi Dave Murray, Adrian Smith in Janick Gers, baskitarist Steve Harris in bobnar Nicko McBrain. Enakopraven, če ne celo poseben član skupine je legendarni Eddie, strašljiva maskota, spaka, ki krasi ovitke njihovih albumov.

Za staro in novo občinstvo

Menedžer Rod Smallwood je dodal: »Kombinacija dveh albumov se nam zdi zelo razburljiva. Vemo, da oboževalci želijo te epske pesmi z albuma Senjutsu slišati prvič v živo, in menimo, da bo združitev z ikoničnim albumom, kot je Somewhere in Time, ustvarila še eno res posebno turnejo za stare in nove oboževalce. Seveda se bomo za turnejo novega albuma po Evropi v veliki meri vrnili k relativni intimnosti aren in vemo, da bodo oboževalci tudi tega zelo veseli.«

Predskupino za slovenski koncertni spektakel Iron Maiden bodo najavili kasneje.

Skupina je pred kratkim zaključila svojo svetovno turnejo Legacy of the Beast, ki jo je za dve leti prekinil covid. Turneja se je začela maja 2018 v Talinu v Estoniji s prvim od 139 nastopov v 33 državah. Do zadnjega nastopa v Tampi na Floridi 27. oktobra 2022 je skupina na tej epski svetovni turneji igrala pred več kot tremi milijoni oboževalcev.