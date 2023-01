Feminizem ni le beseda, feminizem je boj

V nadaljevanju preberite:

Glasba kurdske pevke Aynur, ki je pred leti nastopila v Ljubljani,­ temelji na kurdskih ljudskih ­pesmih. Nekatere so stare več kot tristo let, pevka pa jih podaja sodobno in sveže ter presunljivo pripoveduje o življenju in trpljenju Kurdov. Na koncertih poje v turščini in kurdščini, v četrtek bo nastopila v ljubljanskem ­Cankarjevem domu.