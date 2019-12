FOTO:Generacija nove glasbene moči  

Pevec zasedbe The New Power Generation MacKenzie je bil kos svoji nalogi. Foto Jure Matoz

The New Power Generation so navdušili z izvrstno glasbeno predstavo.

Foto Jure Matoz

O Musicology Barcaffe Sessions

Koncept Musicology Barcaffe Sessions Slovenija je v resnici preprost. Poudarek je na skrbno izbranih jazz, funk, soul in r'n'b glasbenikih svetovnega formata, ki nastopajo v intimnem klubskem okolju. Serija koncertov Musicology Barcaffè Sessions se razvija in raste na relaciji Ljubljana - Zagreb - Beograd. Svojo ljubljansko zgodbo so začeli septembra 2017, od takrat so na različnih prizoriščih v prestolnici nastopili Incognito, Robert Glasper, Angie Stone, Mario Biondi, Knower, Keziah Jones, Raul Midon in Snarky Puppy. Tretjo sezono so začeli s koncertom Hindi Zahre, nadaljevali z The Brand New Heavies koledarsko leto pa zaključili s koncertom zasedbe The New Power Generation.



, ponovno oživljena spremljevalna zasedba minneapoliškegazagotovo lahko med občinstvom vzbudi kar nekaj sumov. Vendar pa so jih ti zlahka odpihnili na sobotnem koncertu v okviru Musicology Barcaffe Sessions v ljubljanskem Kinu Šiška.Zasedba je stala ob Princu večino devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko je ta imel travmatičen odnos s svojo založbo Werner in je bilo sodelovanje preko in v skupini The New Power Generation ena od možnosti svobodnejšega izražanja.Ko je, klaviaturist, glasbeni vodja zasedbe in Princova desna roka, je ob koncertu v čast Princu leta 2016 ponovno zbral člane skupine The New Power Generation, je verjeto marsikdo zavijal z očmi. Obetala se je še ena oblika izkoriščanja stare slave grez glavnega akterja. V vlogi vodilnega vokalista v zasedbi tokrat nastopa precej mlajši, ki je bil povsem kos nalogi, še posebej, ker se ni pretvarjal, da je Prince. Sicer pa so v zasedbi poleg njiju nastopili še basist, raper in kitarist, bobnar, saksofonistin kitaristV nabito polni Katedrali Kina Šiška je skupina The New Power Generation ponudila izvrsten koncert, kjer je zasedba razigranemu občinstvu ponudila celo paleto Princovih uspešnic, med katerimi so bile Girls & Boys, Pop Life, Call The Law, 7, Call My Name, Sexy M. F., Lady Cab Driver, U Got The Look, Gold, When Doves Cry, The Cross, I Could Never Take The Place of Your Man, Controversy, Cool, Alphabet St., 1999 ter veličastna poskočnica Let's Go Crazy , s katero so končali uradni del tega ponorelega koncerta.In seveda občinstvu to ni bilo dovolj, zato so jim člani skupine odigrali še D.M.S.R., Days of Wild in pa veličastno balado Purple Rain, ki je zagotovo še vedno njegova največja in najbolj odmevna uspešnica in nosilna tema istoimenskega filma, v katerem je nastopil Prince v glavni vlogi.Morebiti ima kdo The New Power Generation za cover zasedbo Princeve glasbe vendar je to zagotovo absolutno najboljša možna skupina glasbenikov, ki lahko ti počne in ima do tega povsem legitimno pravico.Pa še izvrstni so!