Glasba z veliko udarne moči

V nadaljevanju prebertie:

Duet Hackedepicciotto dobesedno živi svojo glasbo, saj ga sestavlja umetniški in zakonski par – Alexander Hacke, basist in soustanovitelj Einstürzende Neubauten, in njegova žena Danielle de Picciotto, ustanoviteljica berlinskega techno cirkusa Love Parade. Danes ob 20. uri bosta v ljubljanskem Kinu Šiška predstavila nov album The Silver Threshold.