Glasba za velikopotezne, uglajene, drzne in vse druge

Tisto, kar se je v zadnji sezoni zgodilo v Slovenski filharmoniji,­ je ob ponedeljkovi razgrnitvi ­sezone 2023/24 pokazal dvajsetminutni film z Zborom in Orkestrom SF v glavni vlogi. O tistem, kar prihaja, so vse povedali direktor in umetniški vodja Orkestra SF Matej Šarc, umetniški vodja Zbora SF Gregor Klančič in umetniški vodja družinskega abonmaja Franci Krevh. Šarc je bil kratek: prihodnja sezona bo nadgradnja letošnje.