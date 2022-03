Glasbena druženja in pogovori v baru

Bar v Cukrarni je samosvoj prostor sodobne umetnosti, s poudarkom na glasbi. Enkrat živahen koktajl bar, drugič prostor srečevanj in pogovorov. Že ta teden se bo začel nov pianistični cikel, ob koncih tedna se bodo vrstila glasbena druženja, ob torkih pa pogovorni večeri.

Srede bodo odslej v Cukrarni rezervirane za ljubitelje pianističnih koncertov. Cikel, poimenovan PianoLab, prinaša spoj jazzovske, sodobne, klasične in elektronske klavirske improvizacije. Vsak mesec bosta z dvema koncertoma nastopila po dva glasbenika oziroma glasbenici. Cikel bo jutri ob 20. uri odprl Tine Grgurevič oziroma Bowrain,­ sodobni skladatelj, pianist in producent, ki bo še enkrat nastopil 23. marca. Na ­prvem večeru bo odigral solistični repertoar, s katerim je premierno nastopil v Cankarjevem domu oktobra lani. Marčevsko »rezidenco« si bo z njim izmenjaval jazzovski pianist Anže Vrabec, ki deluje v več zasedbah, ­trenutno pa pod mentorstvom Roba Bargada študira na Koroškem deželnem konservatoriju v Celovcu.

Glasbena bilanca

Dogodke, ki bodo potekali ob sobotah, so v Cukrarni poimenovali Bilanca. Gre za druženja, na katerih glasbeniki, producentke ter profesionalni in amaterski ljubitelji glasbe vrtijo svoj izbor elek­tronske glasbe – torej svoje ali tuje zvočne bilance za preteklo ali trenutno leto. Z vizualijami jih bo spremljala umetnica Liara T'Soni.

Od novembra lani ena nedelja v mesecu pripade Jazz Ars All Stars, ciklu v sodelovanju s programom Ars Radia Slovenija. Prihajajočo nedeljo bosta nastopila pevka Ajda Stina Turek in vibrafonist Vid Jamnik z gostom na trobenti ­Tomažem Gajštom.

V četrtek, 17. marca, bodo Cukrarna bar zavzeli Tatovi podob, uprizoritvena tehnoburleska, ki v svojih predstavah parodira okorelost družbenih vlog, ki po krivem veljajo za normativne.

Pogovori o humanistiki

Dobra družba je cikel pogovorov, ki jih bodo izmenično vodili radijska novinarka Tatjana Pirc, pesnica in kolumnistka Anja Zag Golob, pravnica in voditeljica Bojana Leskovar ter digitalni umetnik in aktivist Vuk Ćosić. Prihodnji torek ob 19. uri bo Ćosić gostil profesorja kulturologije s FDV Mitjo Velikonjo. Govorila bosta o odnosu med ustvarjalnostjo in umetnostjo, o subverzivnih umetniških projektih, radikalnih in kritičnih intervencijah ter o razmerju med politično opozicijo, javnimi institucijami in ulico.

Anja Zag Golob bo gostila ginekologinjo, socialno delavko in seksologinjo dr. Gabrijelo Simetinger, Tatjana Pirc filozofa Petra Klepca, Bojana Leskovar pa profesorico na ljubljanski fakulteti za socialno delo Darjo Zaviršek ter pravnika in penologa Dragana Petrovca.