Gledališče je povsod in lutke tudi

V nadaljevanju preberite:

V tokratni oddaji Izštekani Vala 202 Radia Slovenija bo danes zvečer ob 19. uri Jure Longyka gostil mladega raperja, ki sliši na ime Skova. Sicer je to Vasko Vipotnik, ki bo z zasedbo Skovani, v kateri so bobnar Simon Bezek, klaviaturist in tolkalec Anže Lajevec, baskitarist Leon Bedjanič, kitarist Rok Mlinar ter glasovna spremljevalca Zala Deželak in Urh Mlakar, med drugim predstavil album Theatrum. S Skovo smo se pogovarjali o temačnem rapu, vplivu Trnovega, konceptih in gledališču in igralcih.