Hamo & Tribute 2 Love in Ideje boga

Zasedba Hamo & Tribute 2 Love je nedavno izdala novo skladbo Ideje boga in mini dokumentarec o ljubezni z napačno glasbo, ko pravijo.

Skladba Ideje boga je refleksija družbe in sveta novega tisočletja, ki se še vedno ukvarja z vojnami, razčlovečenjem, pomanjkanjem empatije, populizmi in ostalimi – izmi, ki ne iščejo rešitev, ampak poglabljajo nestrpnost, razslojenost, rasizem, nasilje, konflikt … Spisek je predolg za eno pesem. Zato Hamo & Tribute 2 Love dvigajo roke s tega sveta. In dejanju primerno plešejo ob peklenskem ognju, ki je mnogokrat bolj prijetna izkušnja kot novice zadnjih dni.

»Nočemo biti prepametni, smo pa zgroženi, do kam smo sposobni za ceno lastnega udobja. Vse vojne tega sveta so tu zaradi Nas in ne zaradi Njih, bi bil lahko najbolj filozofski razmislek. Oni ne obstajajo, smo samo Mi, ki vzvišeno nekoga žalimo z Oni. Zato smo obsojeni na večni konflikt, na katerega lepimo obliže populizmov,« pravijo Hamo & Tribute 2 Love. »Ta pot nas pelje proti dnu in na to moramo opozarjati! To je naša dolžnost, če že ne samoohranitveni nagon.«

Mini dokumentarec o ljubezni z napačno glasbo

Video za pesem Ideje boga, je kot pravijo fantje mini dokumentarec z napačno glasbo. Nastal je na Koncertu za lubezen, ki so ga Hamo & Tribute 2 Love imeli lani v Križankah in je tako dokumentarni spomin na dogodek, ki je združil ljudi zaradi ljubezni. Kljub temu, da imajo Ideje boga nekoliko bolj pesimistično noto, se s sprehodom čez nastajanje koncerta zavemo, koliko optimizma premoremo, če je le kompas naravnan na ljubezen.

V kamere jih je ujel Tadej Kreft, ki je tudi avtor mini dokumentarca o ljubezni z napačno glasbo. »Dolgo smo iskali sliko, video za Ideje boga. Na prvo žogo bi bil to lahko apokaliptičen spot z ognjem in radioaktivnim prahom. Ampak to nismo mi. Mi smo ljubezen, zato smo apokalipso Idej boga podložili z njenim nasprotjem, ljubeznijo. Mi še vedno, morda naivno, verjamemo, da bo v naši konfliktnosti ljubezen premagala zlo. Komad Ideje boga ne napoveduje prihodnosti, je samo opozorilo, kam pridemo po poti, po kateri stopamo. Mini dokumentarec pa želi pokazati drugo, boljšo, svetlejšo pot, tisto, kjer se imamo radi. Verjamemo, da je ta pot lepša in bolj prava,« so še dodali Hamo & Tribute 2 Love.