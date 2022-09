Izziv in lepota ležita v prilagajanju

V nadaljevanju preberite:

V eni od solističnih vlog Koncertantne simfonije za violino, violo in orkester, eni od najlepših Mozartovih inštrumentalnih skladb, se bo predstavila tudi vrhunska slovenska violinistka in dobitnica nagrade Prešernovega sklada Lana Trotovšek, ki je po študiju v Salzburgu in Londonu nastopala z najboljšimi orkestri na svetu, kot so Orkester Marijinega gledališča (Valerij Gergijev), Londonski simfonični orkester (Gianandrea Noseda) in Londonski kraljevi filharmonični orkester (Rafael Payare), in številnimi slovitimi komornimi glasbeniki, kot so Jurij Bašmet, Sergej Krilov in David Cohen.