Kje bosta na silvestrovo Ajda Smrekar in Sebastian Cavazza?

Sebastian Cavazza Foto Peter Giodani

Ajda Smrekar Foto Peter Giodani

Ajda Smrekar in Sebastian Cavazza bosta najdaljšo noč v letu preživela na Mali sceni MGL. Foto Peter Giodani

Kratka vsebina

Prodajo vstopnic in prenos predstave omogoča nova platforma Tretji oder (tretjioder.si), na kateri si lahko zagotovite nakup vstopnice in ogled predstave. Do platforme lahko dostopate tudi na spletni strani MGL. Gre za enkraten ogled v točno določenem času neposrednega predvajanja (brez možnosti zamika ali gledanja na zahtevo). Predstava je lahko odlično darilo, zato smo vam omogočili tudi nakup darilnih vstopnic. omogoča nova platforma(tretjioder.si), na kateri si lahko zagotovite nakup vstopnice in ogled predstave. Do platforme lahko dostopate tudi na spletni strani MGL. Gre za enkraten ogled v točno določenem času neposrednega predvajanja (brez možnosti zamika ali gledanja na zahtevo). Predstava je lahko odlično darilo, zato smo vam omogočili tudi nakup

Vsako leto je tradicionalna silvestrska predstava MGL razprodana, letos pa si jo boste lahko ogledali prav vsi. Ker v tem času z vami ne moremo neposredno deliti čarobnosti in energije živega gledališča, smo za vas pripravili nekoliko drugačno gledališko izkušnjo: spletno premiero romantične dramev režiji Nejca Gazvode, ki je tudi avtor besedila. Krstno uprizoritev si boste lahko ogledali v živo na spletu, in sicer v četrtek, 31. decembra, ob 20. uri. Dramatik Nejc Gazvoda je po naročilu MGL besedilo napisal prav za Ajdo in Sebastiana. Da sta usklajen igralski par, sta dokazala že leta 2013, ko sta nastopila v romantični komediji, ki jo je zrežiral Primož Ekart.je prva slovenska spletna romantična drama, saj jo filmski in gledališki režiser Nejc Gazvoda ustvarja z mislijo na neposreden spletni prenos. Predstavo bomo predvajali na platformi, ki je bila ustvarjena prav s tem namenom. Za dobro sliko in občutek, kot da spet sedite v parterju, bo poskrbela vrhunska snemalna ekipa, ki bo predstavo snemala s tremi visokoresolucijskimi filmskimi kamerami.Tako boste novemu letu lahko nazdravili skupaj z igralcema Ajdo Smrekar in Sebastianom Cavazzo,in to kar pred televizijo ali računalnikom v varnem zavetju doma. Ob odličnih igralskih kreacijah boste lahko prisluhnili izvrstni glasbi Igorja Matkovića, vsestranskega glasbenika, ki se znajde tako v popularni glasbi kot v raznolikih smereh jazza.Razkošna vila, v njej silvestrska zabava v maskah. Večer, zvezde, glasba, penina. Na strehi vile se tik pred polnočjo srečata moški in ženska, oba oblečena v ptiča. Ona je stara skoraj trideset, on je sredi štiridesetih. On je pianist, ki je še ravnokar igral na zabavi. Ona je … gostja? Natakarica? Zapleteta se v pogovor. V zadnjih minutah starega leta drug o drugem nekaj izvesta in stketa krhke vezi poznanstva, kar že spominja na toplo človeško bližino – če je kaj takega v enem večeru sploh mogoče začutiti do popolnega tujca. Na istem mestu se nepričakovano srečata ob letu osorej. In naslednje leto tudi … Odnos se poglablja, podatki o njunih življenjih postopoma razkrivajo. Vsako leto v novi maski in brez védenja, kako je drugemu ime. Moški in ženska drug drugemu postajata pomemben del življenja, dan zabave in srečanja pa datum, ki v njunih življenjih nekaj pomeni, četudi ti življenji preostalih 364 dni tečeta po svoje … Katero leto bo zadnje?Dramatik in režiser Nejc Gazvoda je z MGL sodeloval že nekajkrat: trikrat kot pisec in dvakrat kot režiser. Nazadnje je leta 2018 na Velikem odru režiral uspešnico, družinsko dramo, za katero je leta 2019 prejel Grumovo nagrado za najboljše izvirno dramsko besedilo in Borštnikovo nagrado. Kot kaže že naslov, je njegovo novo dramsko besedilogibljivo, tekoče, lepo in žalostno, smešno in grenko kot življenje samo. Po eni strani se navdihuje pri Woodyju Allenu in zlati dobi ameriške romantične komedije v devetdesetih, po drugi pa nenehno preseneča in je žanrsko nedoločljivo. V odnosu dveh, ki sta si blizu in obenem drug o drugem ne vesta skoraj nič, kaže stiske sodobnega časa, preizprašuje ljubezen, navezanost in prijateljstvo v vsej svoji zapletenosti in preprostosti hkrati.