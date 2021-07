Klasična opera in ruska bravuroznost

Vodstvo festivala je zadovoljno z dosedanjimi dogodki. FOTO: Blaž Samec/Delo

Prireditvi bosta v Cankarjevem domu namesto na Kongresnem trgu. FOTO: Blaž Samec/Delo

Čudežna deklica

Koncert Marthe Argerich in Orkestra Slovenske filharmonije bo v znamenju ruske glasbene bravuroznosti 20. stoletja.

Charles Dutoit se bo vrnil v Ljubljano tudi prihodnje leto. FOTO: Blaž Samec/Delo

S Peerom Gyntom v koreografijise je SNG Maribor na Ljubljana Festivalu v ponedeljek prvič predstavil z baletom. Jutri zvečer bodo v Gallusovi dvorani uprizoriliMadamo Butterfly, v četrtek sledi nastop pianistketer Orkestra Slovenske filharmonije z dirigentomDirektor festivalaje na današnji novinarski konferenci izrazil zadovoljstvo nad izvedenimi dogodki; doslej jim je bilo naklonjeno tudi vreme. Zaradi neugodnih napovedi in boljše akustike sta opera in koncert s Kongresnega trga prestavljena v Cankarjev dom, zato naj vsi, ki že imajo vstopnice, te zamenjajo na blagajni Križank ali na dan prireditve med 19. in 21. uro v prvem preddverju Cankarjevega doma., direktor SNG Maribor, je zadovoljen z menjavo lokacije, saj bi Madama Butterfly na Kongresnem trgu po njegovem veliko izgubila. Gre za veliko predstavo z odlično zasedbo; ustvarjali so jo v težkih epidemičnih razmerah, a z veliko predanosti. Od premiere 4. junija so izvedli osem razprodanih predstav; ogledalo si jih je veliko obiskovalcev iz Avstrije, dogovarjajo se že za gostovanja. V Cankarjevem domu bo, tako Rošker, predstavljena v vsej svoji veličini. »Zelo smo veseli, da se bomo lahko predstavili na tako pomembnem, relevantnem svetovnem festivalu, kot je Ljubljana Festival,« je dodal.Četrtkovega nastopa se veselijo Orkester Slovenske filharmonije, maestro Charles Dutoit in pianistka Martha Argerich, ki velja za eno od največjih svojega časa in ima na Cankarjev dom lepe spomine. Pravkar so se vrnili s skupne turneje po Italiji, kjer so nastopili v Ravellu in Udinah. Na koncertu, katerega rdeča nit bo ruska glasbena bravuroznost 20. stoletja, bo nekoč čudežna deklica, ki je pred kratkim praznovala 80. rojstni dan, zaigrala Koncert za klavir in orkester št. 3 v C-duru, op. 26, orkester pa se bo pod taktirko švicarskega dirigenta poklonilu, od čigar smrti mineva 50 let.Z Ognjemetom, ki ga bodo izvedli v uvodu, je Stravinski pritegnil pozornost, direktorja Ruskega baleta, in dobil naročilo, da napiše glasbo za balet Ognjeni ptič. S Pomladnim obredjem, katerega premiera je v Parizu zaradi odstopanja od ustaljenih norm povzročila škandal, je ustvarjal novo pojmovanje glasbene estetike. Maestra Dutoita Stravinski spremlja od študentskih let, leta 1959 ga je v New Yorku osebno spoznal. Ob 50. obletnici skladateljeve smrti si posebej prizadeva za igranje njegove glasbe. Pomladnega obredja tu ne igrajo pogosto, zato mu je v še večje veselje, je dejal Dutoit. V Ljubljano se bo vrnil tudi 14. julija 2022 s Faustovim pogubljenjemv izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije. Njen direktorje v novo sezono zazrt z optimizmom, prepričan je, da bo boljša od letošnje.Na Pergoli v atriju Križank poteka likovna kolonija. Na tej izrazito urbani koloniji, ki je ena od redkih te vrste v Evropi, kot je povedal njen selektor in predsednik strokovnega sveta Ljubljana Festivala, sodelujejo štirje domači in štirje tuji ustvarjalci. Končala se bo v petek z razstavo v Viteški dvorani Križank.