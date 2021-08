Ministrstvo ni razpisalo štipendij za dodiplomski študij v tujini

​Lani so sicer na ministrstvu za štipendije za dodiplomski študij v tujini namenili približno 47.000 evrov, razdelili pa so jih med 22 študentov.

Levica: Ministrstvo naj prekliče ukinitev razpisa in najde rešitev

Po tem, ko je Televizija Slovenija pred dvema dnevoma poročala o tem, da so dober mesec pred začetkom študija maturantje Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, ki so bili sprejeti na priznane tuje glasbene akademije, v skrbeh, ker ministrstvo za kulturo ni razpisalo štipendij za dodiplomski študij v tujini, so podporo izrazili v stranki Levica.14 maturantov Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana so v odprtem pismu, naslovljenem na Ministrstvo za kulturo, opozorili na stisko bodočih študentov glasbenih, plesnih, filmskih in drugih umetniških akademij, ki so se odločili za študij v tujini, je poročal MMC . S štipendijo so želeli kriti stroške bivanja, šolnine in preostale stroške, na primer nakupa inštrumentov. Razpisa, kot so študentom na ministrstvu pojasnili prek telefona, ne bo zaradi pomanjkanja sredstev.Ministrstvo, ki študentom uradnega odgovora še ni poslalo, so v Levici pozvali, da prekliče ukinitev razpisa za sofinanciranje dodiplomskega študija v tujini. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se »lahko Slovenija po zaslugi enega najkakovostnejših javnih glasbenoizobraževalnih sistemov na svetu ter bogate tradicije ljubiteljskega godbeništva in zborovskega petja pohvali z velikim številom vrhunskih glasbenih poustvarjalcev. Ker svet umetniške glasbe ni tako medijsko atraktiven, njihovi dosežki pogosto ostanejo spregledani.« Četudi pa je pri nas možno kakovostno izobraževanje, akademija ne more, kot pišejo v Levici, ponuditi mreženja in izmenjevanja izkušenj s strokovnjaki iz vsega sveta, saj se ti pretežno zbirajo in delujejo v velikih evropskih prestolnicah.Ambiciozni mladi glasbeniki se zato pogosto odločajo za študij v tujini, ki je v Avstriji, Nemčiji in Švici za slovenske študente običajno (praktično) brezplačen, so pa v omenjenih državah bistveno višji stroški življenja, zato je bila tem štipendistom štipendija pomembna pomoč pri življenju in izobraževanju v tujini.»Medtem se je ministerše nedavno hvalil z rekordno visokim proračunom za kulturo v letu 2021, pred nekaj tedni pa sklenil še kravjo kupčijo s graditelji dvorca Schellenburg v Ljubljani, ki jim v zameno za darilo 1,5 milijona evrov ministrstvu ne bo treba zgraditi nove dvorane za kulturne dogodke, h kateri so se zavezali ob rušenju Kolizeja,« so se kritično ob kulturno ministrstvo in ministrstva opredelili v Levici in opozorili, da ne morejo sprejeti obrazložitve ministrstva. Pristojne na ministrstvu pozivajo, da poiščejo ustrezno rešitev za podporo mladim izstopajočim glasbenikom še pred pričetkom že tako negotovega študijskega leta.