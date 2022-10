Navdihujoči zvok kontrabasa

Med nastopajočimi so Mary Halverson, Julian Lage, Fire! in Sexmob.

»Delati iz preprostega komplek­sno je lahko, narediti iz nečesa kompleksnega preprosto, to je umetnost,« je citat, ki ga pripisujemo Mingusu, legendarnemu glasbeniku, ki bi letos (sicer že aprila) praznoval sto let. Pričakujemo lahko intenziven in zanimiv večer, Mingus je namreč dejal, da je jazz jezik čustev. Ostal je zvest sebi, zato je njegova glasba polna zasukov, saj se je spreminjala tako, kot se je spreminjal on. Kontrabasistu, pianistu, skladatelju, vodji big banda, pisatelju, karikaturistu in vizionarju, ki je v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja spremenil tok glasbe, se bodo na otvoritvenem večeru poklonili izbrani glasbeniki iz Furlanije - Julijske krajine.

Priljubljeni festival, na katerem glasba sega čez mejo ter povezuje več slovenskih in italijanskih krajev, se bo nocoj začel s poklonom kontrabasistu Charlesu Mingusu. V različne kraje ob slovensko-italijanski meji bo festival tokrat pripeljal 25 koncertov z znanimi mednarodnimi in italijanskimi jazzovskimi imeni.

Na odru se jim bodo pridružili študenti jazza na konservatoriju Giuseppeja Tartinija v Trstu. Poklon bosta uvedla Daniele D'Agaro in Alessandro Turchet z repertoarjem Mingus Fingers, sestavljenim iz njegovih izbranih suit, ki so poseben izziv za pihalno sekcijo. Za njimi bo projekt Viceversa – glasba Charlesa Mingusa predstavil tržaški kontrabasist Gio­vanni Maier, ki redno sodeluje s slovenskimi glasbeniki. »Od nekdaj sta me navdihovala zvok Mingusovega kontrabasa in želja po postavljanju mostov med tradicijo in avantgardo. Zdaj imam priložnost, da mu ob stotem rojstnem dnevu vrnem ter poskusim skozi njegovo glasbo uresničiti svoje zamisli. Ta projekt je potovanje od Mingusa do današnjih dni,« je povedal Maier.

Italijansko-ameriško-angleški konec tedna

Časa za počitek ne bo, saj se bo že naslednji dan festival nadaljeval zarana, ob 11. uri, v vinski kleti Jermann v Dolenju v Brdih, kjer bo kontrabasist Ferdinando Romano predstavil debitantski album. V gradu Spessa v Koprivnem bo popoldne postrockovsko obarval pianist Alessandro Sgobbio s triom, v vili Attems v Ločniku bo nastopil kvartet Elder Ones, ki ga vodi indijska vokalistka in inštrumentalistka Amirtha Kidambi. Zvečer bo v gledališču v Krminu nastopil priznani francoski saksofonist, klarinetist in skladatelj Michel Portal, ki velja za »enega od arhitektov modernega jazza v Evropi«. Za sabo ima dolgoletno kariero, ovenčano s številnimi nagradami, med katerimi so tudi trije cezarji za izvirno filmsko glasbo.

Na slikovitem prizorišču v Rožaški opatiji bosta na glasbeno potovanje med Evropo in ZDA v petek dopoldne vabila poslušalce argentinski saksofonist Javier Girotto in harmonikar Vince Abbracciante, v vili Codelli v Mošu bo koncert tria, ki ga vodi saksofonist in multiinštrumentalist Gabriele Mitelli, nato bo v vili Attems nastopila ameriška zasedba pri nas redne gostje Mary Halvorson. Navdihnjena kitaristka bo igrala s kontrabasistom Michaelom Formankom in bobnarjem Tomasom Fujiwaro. Petkov večer se bo sklenil v Krminu, s koncertom predstavnikov nove angleške jazzovske scene Binker & Moses, ki bosta predstavila svoj novi album Feeding the Machine.

V znamenju festivalskih hitov

Konec tedna bo v Kulturnem domu Nova Gorica nastopila skupina Guantanamo, ki jo vodi pianist Fabrizio Puglisi in je nastala po navdihu dediščine afrokubanske tradicije, nato se bodo na omenjenih lokacijah zvrstili še newyorški trobentač Steven Bernstein s skupino Sexmob, mednarodni projekt Matsa Gustafssona in hit jazzovskih festivalov po Evropi Fire!, tokrat s podnaslovom Italian Defeat, ki je nastal v produkciji umetniškega centra Univerze v Padovi ter centrov Area Sismica in Circolo Controtempo. V Krmin se vrača Bugge Wesseltoft, norveški pianist, skladatelj in pionir elektronskega jazza, spremljal ga bo Nemec Henrik Schwarz, eden od najbolj iskanih producentov elektronske glasbe, ki se je proslavil z remiksi glasbe zvezdnikov od Michaela Jacksona do Ane Brun.

Po nedeljskem uvodu, za katerega bosta poskrbeli italijanski jazzovski glasbenici, pevka Camilla Battaglia in kontrabasistka Rosa Brunello, se bo dogajanje preselilo v vilo Vipolže, kjer bo s funky eksplozivnimi ritmi festival v finišu razigral trio saksofonista Jamesa Brandona Lewisa. Za veliki finale so organizatorji prihranili koncert kalifornijskega kitarista in nominiranca za grammyja Juliana Laga.