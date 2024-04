Nežni vokal in ostre pesmi

V nadaljevanju preberite:

Na tretjem albumu Lepo se svetiš v temi projekta AKA Neomi, katerega jedro sta pevka, skladateljica in besedilopiska Saša Vipotnik ter večinštrumentalist in producent Mario Babojelić, je devet novih pesmi. Predstavili jih bodo danes zvečer v ljubljanskem Kinu Šiška. Nekaj pesmi je že znanih, in sicer Nočna zver, Vroča kopel, Bakhantka ter Vesolje z Aleksandro Ilijevski in Težišče z Gregorjem Strasbergarjem - Štrasom. O novih pesmih, pandemiji, tenisu in protestih smo se pogovarjali s Sašo Vipotnik.